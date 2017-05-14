Göztepe-Samsunspor Notları

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SÜRPRİZ KADRO

Göztepe teknik direktörü Yılmaz Vural, Samsunspor maçına sürpriz bir kadroyla çıktı. Tecrübeli teknik adam, geçen hafta deplasmanda 6-5 kazanılan Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Umut Nayir'i cezası sona eren Adis Jahovic'le birlikte oynattı.

2'NCİ DEFA ÇİFT FORVET

Göztepe ikinci yarıda hem eski çalıştırıcısı Okan Buruk, hem de Yılmaz Vural döneminde ilk defa sahaya çift forvetle çıkmış oldu.

YEDEK KALDI

YILMAZ Vural, cezası sona eren stoper Gençer'i de yedek oturttu. Savunmanın göbeğinde Schwechlen-Emrecan ikilisini oynatan tecrübeli teknik adam, sakat olan sağ bek Fuchs'un yerine o bölgeye Tanju'yu monte ederken, sol bekte ise Canberk'e formayı verdi. Sarı kırmızılı ekipte sol dizinden sakatlanan Murat 18 kişilik kadroda yer almadı.

BÜYÜK İLGİ

Göztepeli ve Samsunsporlu taraftarlar müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı ekibi play off yarışında yalnız bırakmak istemeyen 5000'e yakın Göztepeli stadı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 300 Samsunsporlu taraftar da kendilerine ayrılan yerde, kümede kalma mücadelesi veren takımlarına destek oldu.

MAYTAP ATILDI SİNİRLER GERİLDİ

Bu arada ikinci yarıda Samsunsporlular'ın Göztepeli taraftarların bulunduğu kapalı tribüne maytap atmasıyla ortam gerildi. Sarı kırmızılı bazı taraftarlar, sahaya girmek istedi, ancak güvenlik güçlerin müdahalesi olayların büyümesini engelledi.

ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Sezonun ilk yarısında Göztepe formasını giydikten sonra devre arasında Samsunspor'a kiralanan golcü Famoussa Kone eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşadı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Bu arada maç öncesi dün Marmaris'te yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 24 vatandaşımız için saygı duruşunda bulunuldu. Her iki takımın taraftarları da “Şehitler ölmez, anneler ölmez" tezahüratı yaparak yaşanan büyük acıya ortak oldu.