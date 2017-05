Göztepe-Samsunspor: 4-1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Orkun Aktaş (xx)

GÖZTEPE: Günay (xx)- Emre Can (xx), Schwechlen (xx), Tanju (xx), Canberk (xx), Gosso (xxx) (Dk.88 Salim), Segbefia (xx), Halil (xxxx) (Dk.90 Sinan), Tayfur (xxx) (Dk.86 Kobakhidze), Umut (xx), Jahovic (xxx)

SAMSUNSPOR: Muyters (x)- Fatih (xx), Abdülkerim (x), Erkam (x), Murat (x) (Dk.64 Gökay x), Mustafa (x), Hasan (x), Caner (x) (Dk.78 Canberk x), Göksu (xx), Kone (x), Lumu (x) (Dk.73 Halil İbrahim)

GOLLER: Dk.49 Tayfur, Dk.71 Jahovic, Dk.77 Halil, Dk.83 Gosso (Göztepe), Dk.44 Fatih (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Tanju (Göztepe), Mustafa (Samsunspor)

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Mersin İdmanypurdu'nu 6-5 yenerek play off potasına yerleşen Göztepe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor'u evinde 4-1 yenerek beşinci sıraya tırmandı.

52 puana yükselen Göztepe, gelecek hafta Denizlispor'u deplasmanda yenerse play off vizesini alacak. Samsunspor 35 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Jahovic'in kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere gitti.

11'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut'un yarım volesinde top direğin dibinden auta gitti.

13'üncü dakikada Halil'in ortasında Emre Can topla buluştu. Emre Can'ın kafa vuruşunda top auta gitti.

36'ıncı dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Halil'in şutunda top kaleci Muyters'te kaldı.

44'üncü dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan Hasan'ın ortaladığı topa kale dibinde ayak koyan Fatih ağları havalandırdı: 0-1.

49'uncu dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Tanju'nun ortasında Tayfur kafayı vurdu: 1-1.

50'inci dakikada Samsunspor ceza sahasında topla buluşan Halil'in vuruşunda kaleci Muyters topu son anda kornere çeldi.

54'üncü dakikada Halil'in pasında Jahovic ceza sahası içinde topla buluştu, Jahovic'in vuruşunda top kaleci Muyters'te kaldı.

71'inci dakikada ev sahibi takım üstünlük sayısını buldu. Tayfur'un asistinde topla buluşan Adis Jahovic, fileleri havalandırdı: 2-1.

78'inci dakikada sarı kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Kaleci Muyters'in kısa düşen vuruşunda ceza saha dışında topla buluşan Halil düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 3-1.

83'üncü dakikada Göztepe golleri dörtledi. Tanju'nun sağdan çıkardığı topla ceza sahası dışında buluşan Gosso düzgün vurdu, kaleci Muyters çaresiz kaldı: 4-1. Gosso, Türkiye kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

