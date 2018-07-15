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Göztepe Samed'e Hollanda'da kavuşacak

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin prensipte anlaşma sağladığı Menemen Belediyesporlu golcü Samed Ali Kaya'nın 19 Temmuz'da başlayacak Hollanda kampına dahil olacağı belirtildi.  TFF 2'nci Lig ekibi...

Göztepe Samed'e Hollanda'da kavuşacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin prensipte anlaşma sağladığı Menemen Belediyesporlu golcü Samed Ali Kaya'nın 19 Temmuz'da başlayacak Hollanda kampına dahil olacağı belirtildi. 
TFF 2'nci Lig ekibi Menemen Belediyespor'la yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve Samed'in en geç 2 gün içinde resmen Göztepeli olacağı kaydedildi. Geçen sezon 35 lig maçında 25 gol atan 23 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla birçok Süper Lig ekibinin radarına girmişti. 
Göztepe'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nda yer alan kaleci Beto ve Senegal'de görev yapan yeni transfer sağ bek Gassama'nın da hafta sonuna kadar Hollanda'ya gelip takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi. 3 Ağustos'a yurt dışında kadar kamp yapacak sarı-kırmızılıların daha önce ilgilendiği Kasımpaşalı stoper Keneth Omeruo'yu yeniden gündeme aldığı iddia edildi. Omeruo, Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile 2 maça çıktı.  
 

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