Göztepe sahasında yok

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde 20'nci haftanın kapanış randevusunda sahasında Balıkesirspor'la 90+1'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak liderlik şansını kaçıran Göztepe, bu sezon Bornova Stadı'nda oynadığı 9 iç saha maçının 5'inde öne geçmesine rağmen puan kaybetti, zirvenin hakimi olma fırsatını kullanamadı.

Bornova'daki ilk karşılaşmada Elazığspor karşısında 1-0 galip duruma yükselmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Göztepe, ardından Bandırmaspor mücadelesinde 2 defa 2 farklı üstünlüğü yakaladı, ancak 3-3'lük skorla 1 puana razı oldu. Göztepe, ligin ikinci yarısında ise iç sahadaki 3 maçta da öne geçmesine rağmen son dakikalarda kabusu yaşayıp 3 puanı bir türlü hanesine yazdıramadı.

Göztepe, son 3 iç saha maçında Denizlispor karşısında 1-0 öne geçtikten sonra 86 ve 90+2'nci dakikada yediği gollerle sahadan boynu bükük ayrıldı. Büyükşehir Gaziantepspor mücadelesinde 2-1 öndeyken, 90+5'inci dakikada penaltıdan yediği golle 2-2'lik beraberliğe, dolayısıyla 1 puan alan Göztepe, 1-1 biten son Balıkesirspor sınavında ise 90+1'inci dakikada kalesinde gol gördü. Balıkesirspor beraberliğiyle ligde 4 hafta sonra yeniden lider olma fırsatını tepse de 36 puanla 2'nci sırada, Süper Lig barajında kalan sarı kırmızılı ekip, iç sahada öne geçtiği maçlarda takılmasa 11 puanı daha hanesine yazdıracaktı. Göztepe, ilk yarıdaki Adana Demirspor deplasmanında da 1-0 öne geçtikten sonra sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

BURUK'TAN TAKIMA SİTEM

Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, Balıkesirspor beraberliği sonrası özellikle defanstaki futbolcularını eleştirdi. Öne geçtikten sonra maçın sonunu doğru oynayamadıklarını söyleyen Okan Buruk, şöyle devam etti:

"Gerekli hamleleri yaptık ama bazı oyuncuların saha içindeki konumlarını korumalarını sağlayamadık. Halil'i yorgunluğu ve savunmayı güçlendirmek adına çıkardım. Bu sefer savunma oyuncularımız, hem de 1-0 galipken öne gitmeye başladı. Karşılığında hızlı hücum sonucu kazanılan kornerden gol yedik. Ancak ligde ikinci sıradayız ve şampiyonluk için en iddialı takımlardan biriyiz."

Okan Buruk, defansta 2 oyuncusunun olmaması kendilerini zorladığını vurgularken de şunları söyledi:

"Gol yediğimiz pozisyondan önce Canberk, Tayfur ve Hakan, üçü birden ileri çıktı. Topu kaptırdık, o arada atağı sonlandırmaları, topu geri almaları gerekiyordu. Ama aynı top bize hızlı hücum olarak dönüp kalemizde korner ve gol oldu. Daha önce de bunu yaşadık. Gösteriyoruz, anlatıyoruz, maç öncesi, maç içinde bir daha konuşuyoruz. Kenardan hamle yapıyoruz ama geri gelmesi için oyuncunun ayağını çekemiyorsunuz. Burada iş oyuncunun anlama kapasitesine kalır veya o futbolcuyu oynatmayacaksınız. Ama elinizde olan bunlar."

JAHOVİC YETMEDİ

Göztepe'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Jahovic, Balıkesirspor ağlarını sarsarak üst üste 5'inci maçını da boş geçmedi. Ligde 13 gole ulaşan Makedon yıldızın performansı, takımını galip getirmeye yetmedi. Jahovic, karşılaşmanın ilk yarısında kazanılan penaltıyı ise kaleci Atilla'ya nişanlamanın üzüntüsünü da yaşadı.