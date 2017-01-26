Göztepe Osman Çelik transferinden vazgeçti

Öte yandan Altınordu yönetiminin pazar günkü derbi öncesi Göztepe seyircisine Barnova Stadı'nda maraton tribününü tahsis edip, bilet fiyatını 15 TL olarak belirlemesi büyük memnuniyet yarattı. Sosyal medya üzerinden kırmızı lacivertli yönetime teşekkür eden Göztepeliler, "Kendi yönetimimiz bize 21 TL'den bilet satıyor, aylardır indirim bekliyoruz. Nihayet indirim talebimize Altınordu'dan yanıt geldi. Aynı duyarlılığı kulübümüzden de bekliyoruz" türünden mesajlar yayınladı.
Öte yandan Altınordu yönetiminin pazar günkü derbi öncesi Göztepe seyircisine Barnova Stadı'nda maraton tribününü tahsis edip, bilet fiyatını 15 TL olarak belirlemesi büyük memnuniyet yarattı. Sosyal medya üzerinden kırmızı lacivertli yönetime teşekkür eden Göztepeliler, "Kendi yönetimimiz bize 21 TL'den bilet satıyor, aylardır indirim bekliyoruz. Nihayet indirim talebimize Altınordu'dan yanıt geldi. Aynı duyarlılığı kulübümüzden de bekliyoruz" türünden mesajlar yayınladı.