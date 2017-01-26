Göztepe Osman Çelik transferinden vazgeçti

TFF 1'inci Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından takviye için yeniden harekete geçen Göztepe'nin Antalyaspor'dan sezon sonuna kadar kiralamayı düşündüğü Osman Çelik'in 700 bin TL talep ettiği, rakamı çok bulan yönetimin transferden vazgeçtiği belirtildi. Alternatif arayışlarına başlayan Göztepe'nin hafta sonuna kadar yerli bir orta saha oyuncusuna imza attıracağı kaydedildi.

Öte yandan Altınordu yönetiminin pazar günkü derbi öncesi Göztepe seyircisine Barnova Stadı'nda maraton tribününü tahsis edip, bilet fiyatını 15 TL olarak belirlemesi büyük memnuniyet yarattı. Sosyal medya üzerinden kırmızı lacivertli yönetime teşekkür eden Göztepeliler, "Kendi yönetimimiz bize 21 TL'den bilet satıyor, aylardır indirim bekliyoruz. Nihayet indirim talebimize Altınordu'dan yanıt geldi. Aynı duyarlılığı kulübümüzden de bekliyoruz" türünden mesajlar yayınladı.

