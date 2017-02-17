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Göztepe'nin zor deplasmanı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde geçen hafta evinde Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalarak liderlik şansını kaçıran Göztepe, 21'nci hafta randevusunda yarın 4 maçtır kazanamayan Şanlıurfaspor'a konuk olacak. GAP Arena'da Bülent Birincioğlu'nun...

Göztepe'nin zor deplasmanı
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde geçen hafta evinde Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalarak liderlik şansını kaçıran Göztepe, 21'nci hafta randevusunda yarın 4 maçtır kazanamayan Şanlıurfaspor'a konuk olacak.
GAP Arena'da Bülent Birincioğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Sarı kırmızılılarda sol arka adelesinden sakatlanan sağ bek Benjamin Fuch ile sarı kart cezalısı orta saha Gosso forma giyemeyecek. Tedavisi süren sol bek Tanju'nun ise Şanlıurfa'ya götürüldüğü, ancak oynayıp oynayamayacağının maç saatinde belli olacağı bildirildi.
OKAN BURUK: "ZOR DEPLASMAN"
Teknik direktör Okan Buruk, ligin en zor deplasmanlarından birine çıkacaklarını söyledi. Balıkesirspor maçında kaybettikleri 2 puanı telafi edeceklerini dile getiren Okan Buruk, "Geçen hafta istediğimiz futbolu sergileyemedik. Şanlıurfaspor'u yenip, yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Schwechlen ve Gençer'in takıma dönmesi büyük avantaj. Artık seri galibiyetlerle Süper Lig potasındaki yerimizi sağlamlaştıracağız" dedi.
Göztepe, ilk yarıda İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Şanlıurfaspor'u Jahovic ve Umut'un golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

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