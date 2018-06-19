Göztepe'nin Twumasi aşkı depreşti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de sözleşmesi biten dünyaca ünlü yıldız Demba Ba'nın ayrılıp rekor bir ücretle Çin'deki eski kulübüne döndüğü forvet hattını takviye etmeye çalışan Göztepe'de Patrick Twumasi'nin transferi yine gündeme geldi. Göztepe'nin geçen sezon başında ve devre arasında da istediği, Kazakistan'da FC Astana forması giyen 24 yaşındaki Ganalı oyuncuyu menajerlerin Göztepe'ye yeniden önerdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Astana'yla sözleşmesi süren oyuncuyu ancak yüksek maliyetinde indirim yaptırabilirse transfer edeceği bildirildi.

Twumasi, geçen sezon Astana'yla UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçta 5, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 8 maçta 5 gol atıp halen devam eden Kazakistan Ligi'nde ise 15 haftada 8 gol buldu. Dış transferde şimdiye kadar yalnız Elazığspor'dan Alpaslan'ı alan Göztepe, öncelikle Sabri, Tanju, Leo gibi isimlerin ayrıldığı defansın sağı ve stoperi takviye etmeyi hedefliyor. Sabri ve Tanju'yla yolların ayrılmasıyla elinde sağ bek kalmayan Teknik Direktör Bayram Bektaş, 27 Haziran'daki sezon hazırlıklarının başlangıcına kadar mutlaka sağ bek ve stoper istiyor.