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Göztepe'nin tadı kaçtı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SÜPER Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Göztepe'de moraller bozuldu. Üst üste Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü'nü deplasmanda yenip son 5 maçından 11 puan çıkaran sarı-kırmızılıların...

SPOR 15.12.2019, 11:15
Göztepe'nin tadı kaçtı

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

SÜPER Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Göztepe'de moraller bozuldu. Üst üste Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü'nü deplasmanda yenip son 5 maçından 11 puan çıkaran sarı-kırmızılıların başarılı serisi Eryaman Stadı'nda son bulurken, büyük çıkış yakalayan Teknik Direktör İlhan Palut da ilk mağlubiyetini tattı. Ankara'da kötü bir futbola imza atan Göztepe, ligdeki 5. yenilgisini alarak üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. 
Kalelerinde 2 duran toptan gol gördüklerini belirten İlhan Palut, "5 haftalık çıkışımızı devam ettirmek, istikrara dönüştürmek istediğimiz bir karşılaşmaydı. İlk yarı itibarı ile dengede giden bir oyun vardı, rakibimizin de bizim de akan oyunda pozisyonlarımız yoktu. 3 tane duran top golü oldu ve maalesef bunların 2'si bizim kalemizeydi. Bu, dikkat etmemiz gereken bir noktaydı. 2-1 olunca oyunda bazı dengeler değişti" açıklamasını yaptı. 
İkinci yarının 10. dakikası itibarı ile riskler almaya başladıklarını ifade eden genç teknik adam, "Beklediğimiz hücum çeşitliliği sahaya yansımazken tam aksine rakibe boşluklar bırakmaya başladık. 2 tane duran topun benzerinde olduğu gibi yine pozisyon sayılmayacak bir atakta 3. golü kalemizde gördük. Bizim de 2. yarıda yakaladığımız pozisyonlar oldu fakat değerlendiremedik. Özetle söylemek gerekirse istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık" diye konuştu. 
Palut, alınan mağlubiyetin takımda kırgınlığa yol açmayacağını ve yollarına emin şekilde devam edeceklerini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Sahada bizden daha fazla isteyen bir Gençlerbirliği takımı vardı. Futbolda yenilgiler var önemli olan bu yenilgilerin takımda kırılma yaratmasına izin vermemek. Nasıl ki galibiyetleri hemen ertesi gün unutuyorsak bu mağlubiyeti de unutmak durumundayız. Hep beraber ayağa kalkarak, çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz."
ALPASLAN VE SONER'İN YOKLUĞU HİSSEDİLDİ
Gençlerbirliği deplasmanında kötü futbol ortaya koyup sahadan 3-1 yenik ayrılan Göztepe'de kart cezalıları Alpaslan ve Soner'in yokluğu oldukça hissedildi. Teknik direktör İlhan Palut, Alpaslan'ın yokluğunda stoperde Reis'e şans verirken, orta sahada ise Soner'in yerine Borges'i oynattı. Reis attığı gole rağmen güven vermezken, genç teknik adam Borges'i 54. dakikada oyundan çıkardı. Cezalarını tamamlayan Alpaslan ve Soner cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçında sahada olacak. Gençlerbirliği maçında toplamda 4. sarı kartını gören sol bek Berkan ise Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. 
BETO BU KEZ ELEŞTİRİLDİ
Göztepe'nin Süper Lig'de 2.5 sezondur kalesini koruyan Portekizli eldiven Beto, Gençlerbirliği maçında yediği hatalı gollerle bu kez eleştiri konusu oldu. Taraftarın en çok güvendiği isim olan 36 yaşındaki file bekçisi ilk 2 golde hatalı çıktı. Göztepeli taraftarların bir kısmı sosyal medyada Beto'yu eleştirirken, bazı futbolseverler ise kalecilerinin sakat sakat oynadığını ve fedakarlık yaptığını savundu. 
EREN'E TEPKİ VAR
Göztepe'de sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'dan transfer edilen santrfor Eren Derdiyok, Gençlerbirliği karşısında adeta yokları oynadı. Bu sezon ligde henüz golle tanışamayan ve yedek kulübesine mahkum olan Eren, 78. dakikada Halil'in yerine oyuna dahil olsa da varlık gösteremedi, taraftardan sert tepki aldı. Yine geçen sezonun ilk yarısında Göztepe'nin gol yükünü çeken ancak düşüşe geçip bir daha düzenli olarak forma giyemeyen kanat oyuncusu Yasin Öztekin ise teknik direktör İlhan Palut tarafından tercih edilmedi. Yasin 90 dakika boyunca kulübede oturdu. 

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