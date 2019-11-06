banner314

banner325

Son Dakika

Göztepe'nin Sepil gururu

Süper Lig'de üst üste üçüncü sezonunu geçiren Göztepe, başkan Mehmet Sepil'in ligdeki 18 kulübün yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı'nda tüm rakip başkanların ortak talebiyle başkan seçilmesiyle gururlandı. Göztepe'nin başkanlığını...

SPOR 06.11.2019, 11:30
Göztepe'nin Sepil gururu
Süper Lig'de üst üste üçüncü sezonunu geçiren Göztepe, başkan Mehmet Sepil'in ligdeki 18 kulübün yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı'nda tüm rakip başkanların ortak talebiyle başkan seçilmesiyle gururlandı. Göztepe'nin başkanlığını 5.5 yıl önce Haziran 2014'te devralan, takıma 2015'te 2. Lig, 2017'de 1. Lig Play-Off maratonunda şampiyonluk yaşatarak 14 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Sepil, 3 yıl içinde Kulüpler Birliği'nde de önemli bir göreve geldi. Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın kulüp ve vakıftaki görevlerinden istifasıyla dün İstanbul'da olağanüstü genel kurula giden birlikte Mehmet Sepil, Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasına rağmen diğer başkanların talebiyle tek aday olarak başkanlığı devraldı.
Orman'ın ayrılığı sonrası 2 hafta önce Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kendisine yaptığı başkanlık önerisine olumsuz yanıt veren Mehmet Sepil, diğer başkanların da ısrarını, "Küskünlükler bir yana bırakılıp, 18 kulüp bu oluşumda yer alırsa, 18 kulüp de birlikte hareket ederse başkan olurum" şartıyla kabul etti. Kulüpler Birliği'nin dünkü genel kuruluna 1 yıldır toplantılara katılmayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de katılıp birlik mesajları verdi. Kulüpler Birliği, Galatasaray'ın katılımıyla uzun süre sonra 18 kulübün temsilcisiyle toplandı. Göztepe'yi ABD'de bulunan Sepil'in yerine başkan seçildiği toplantıda başkanvekili Tlaat Papatya temsil etti. Toplantıya katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Mehmet Sepil'in adaylığına tam destek oldu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nde 6 yıl sonra Anadolu'dan ilk başkan olarak görev yapacak. 
İLHAN PALUT: KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ
Göztepe'nin istifa eden Tamur Tuna'nın yerine 3 yıllığına teknik direktörlük görevine getirdiği İlhan Palut, pazar günü iç sahadaki Yeni Malatyaspor maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Takımıyla ilk maçına iç sahada Süper Lig'de zirve yarışındaki Malatyaspor karşısında çıkacak Palut, ofansif gücü yüksek, kaliteli bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "Her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe olacak. Fikstüre bakıp, 'Buradan 1 alırız, burada yeniliriz, buradan 3 alırız' gibi bir tarzımız asla olmayacak. Ne alacağımızı bilmiyoruz, belki sıfır puan alacağız, belki 1 puan alacağımız maçlar olacak ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. Malatyaspor maçı da bu noktadaki ilk sınavımız olacak" dedi. 
Göz-Göz'de cezalı Mossoro ile Sanneh, sakatlıkları devam eden Poko ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Trabzonspor karşısında ikinci yarıda oyundan çıkan Gassama'nın tedavisi devam ediyor.

Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5