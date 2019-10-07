Göztepe'nin savunması parlıyor

Onur ATIŞ/İZMİR, () - Süper Lig'de evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek milli maç arasına moralli giren Göztepe, kalesini rakiplerine kapattı. Kayserispor maçından önce ligde en az gol atan takım olan sarı-kırmızılılar 7'nci hafta sonunda ise en az gol yiyen ekip unvanını aldı. Sadece 5 kez topu ağlarında gören Göztepe, son 5 maçta yalnızca 1 gol yedi. Sezonun ilk 2 haftasında Antalyaspor'a evinde 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'a 3-0 yenilen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna'nın savunma hattında yaptığı revizyonlar takımın çehresini değiştirdi. İlk haftalarda takımın geri dörtlüsünü Gassama, Titi, Sanneh ve Leo'dan kuran genç teknik adam, 4'üncü haftadan itibaren orta saha Alpaslan'ı defansın göbeğine, Sanneh'i ise kızağa çekti. Sol beke de Leo'nun yerine Berkan'ı monte eden Tamer Tuna, oluşturduğu kurgunun karşılığını aldı.

KALECİ GÖKTUĞ GÜVEN VERDİ

İzmir ekibinde Alpaslan ve Berkan toplamda atılan 6 golün 3'üne de imzasını koyarak hücuma da önemli katkılar sundu. Alpaslan, 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor ve 4-0 galip gelinen Kayserispor karşılaşmalarında fileleri sarsarken, Berkan da önceki hafta deplasmanda 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında takımını ipten aldı. Göztepe'de Gaziantep FK deplasmanında kaleci Beto'nun 50'nci dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle 40 dakika, Kayserispor karşısında da 90 dakika görev yapan 23 yaşındaki eldiven Göktuğ Bakırbaş da sergilediği performansla taraftara güven vermeyi başardı. Milli araya 9 puanla 11'inci basamakta giren Göztepe, gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Tamer Tuna, arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seviyemiz daha da yükselecek" dedi.