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Göztepe'nin önceliği savunma olacak

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona gençleştirilmiş bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe, savunmada 5 futbolcusunu kaybetti. Kaleci Günay, sağ bekler Sabri ve Tanju'nun yanı sıra stoperler Kosanovic ve Leo'yu gönderen...

Göztepe'nin önceliği savunma olacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona gençleştirilmiş bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe, savunmada 5 futbolcusunu kaybetti. Kaleci Günay, sağ bekler Sabri ve Tanju'nun yanı sıra stoperler Kosanovic ve Leo'yu gönderen İzmir ekibinde dizinden sakatlığı bulunan Kadu'nun da durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Brezilya'da sol dizinden ameliyat olan deneyimli futboculdan geniş çapta rapor bekleyen Göztepeli yöneticilerin, olumsuz sonuçta Kadu'nun sözleşmesini feshedeceği belirtildi. Sezon başında çapraz bağları kopan genç defans oyuncusu Hakan Çinemre ise 3. haftadan sonra hiç forma giyemedi. Teknik ekip sakatlığı atlatan Hakan'ın kampta göstereceği performansa kilitlenirken, dış transferde önceliğin geri dörtlüye verileceği bildirildi.  
Göztepe'nin elinde geçen sezon forma giyen savubma oyuncularından şuan kadroda sadece sol bek Trore ve stoper Wallace Reis kaldı. Sarı-kırmızılılar sezon devam ederken Portekizli eldiven Beto'yla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Günay'ın boşluğunu altyapıdan gelen Göktuğ'la doldurmayı planlayan İzmir ekibinin defansta her bölgeye oyuncu alacağı kaydedildi. Göztepe orta sahada ve forvette de kayıp yaşadı. 37 yaşındaki kaptanı Selçuk'la vedalaşan Göz-Göz, 6 aylık sözleşmesi biten Demba Ba'yı da Çin'e kaptırdı. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın birebir konuştuğu golcü Ghilas ve kanat Gouffran'ın ise takımda kalmaya sıcak baktıkları ifade edildi. Ancak tatilde olan Scarione'ye ise henüz ulaşılamadı. Yönetimin Arjantinli futbolcuyu elden çıkarmak için formül aradığı vurgulandı. Sakatlıklar yüzünden istikrarlı forma giyemeyen forvet Ömer Şişmanoğlu'nun da durumu netlik kazanmadı. 

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