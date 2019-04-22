Göztepe'nin mutluluğu hüzne döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a evinde 1-0 yenilerek bitime 5 hafta kala kümede kalma yolunda ağır darbe yiyen Göztepe'nin geçen sezon yaşadığı mutluluk şimdi hüzne döndü.

Tam 14 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk senesinde Avrupa hayalleri kurup sezonu 49 puanla 6'ncı sırada bitiren sarı-kırmızılılar, bu sezon hem eski performansını hem de eski golcüleri Adis Jahovic ve Demba Ba'yı mumla aradı. Bu sezon gol yollarında çok büyük sorunlar yaşayan ve son 5 maçta bir kez bile fileleri sarsamayan Göz-Göz'de Makedon oyuncu Jahovic, geçen yıl ilk devrede 14 gol atarak yıldızlaştı. Göztepe'nin 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı dönemde de çok iyi bir performans sergileyen Jahovic, geçen sezon devre arasında yönetimde zam isteyince gözden düştü. Deneyimli golcünün isteğini geri çeviren Başkan Mehmet Sepil, Jahovic'i Konyaspor'a sattı. Göztepe, Jahovic'in ardından sakatlıktan çıkıp kulüp arayışında olan dünyaca ünlü yıldız Demba Ba'yı renklerine bağladı.

Çin'in Shanghai Shenhua takımından kiralanan Senegalli oyuncu ağır sakatlıklar yaşamasına rağmen Göztepe'de beklentileri karşılamayı bildi. Formayı 13 maçta sırtına geçiren Demba Ba, 7 gol attı ancak Vodafane Park'ta Beşiktaş'la oynanan müsabaka sonunda Göztepeli tribünler tarafından protestolara maruz kaldı. Beşiktaş taraftarının kendisine sevgi gösterilerinde bulunmasını alkışlarla karşılık veren Demba Ba, Göztepeli futbolseverler tarafından yuhalandı. Yıldız futbolcu sezon sonunda rekor ücretle Çin'e döndü. Jahovic ve Demba Ba'dan maksimum verim alan İzmir ekibi, bu sene ise aradığı golcüyü bulamadı. Jerome, Cikalleshi, Ghilas ve Samed Ali ile sezona başlayan Göztepe'de forvetlerin verimsiz performansı takımın düşüşe geçmesindeki en önemli faktör olarak gösterildi. Ara dönemde Cikalleshi ve Samed Ali'ye yollar ayrıldı. Eski Teknik Direktör Kemal Özdeş'in, "Forvete gerek yok" raporu sonrası transfer ileri uca yapmayan sarı-kırmızılılar gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı.

GEÇMİŞİ MUMLA ARADI

Göztepe ile kariyerindeki ilk Süper Lig deneyimini geçen sezon yaşayan teknik direktör Tamer Tuna, takımı 6. yaparak önemli bir başarı elde etti. Başkan Mehmet Sepil'in geçen sezon devre arasında masaya oturmak istediği, sezon sonunda ise, "Aklı ve kalbi Göztepe'de değil" diyerek takımdan gönderdiği genç çalıştırıcının kulübe bu yılın son haftalarında dönüşü beklenen başarıyı getirmedi. Kemal Özdeş'in gidişiyle 24. haftada bir kez daha göreve başlayan Tuna, henüz siftah yapamadı.

Takımın başında 6 maça çıkan Tamer Tuna 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Göztepe'de yaşanan olumsuz tablo futbolcularla taraftarın da arasının açılmasına neden oldu. Tribünlerin her maç bağrına bastığı ve "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar" olarak tezahüratlar yaptığı kanat oyuncusu Halil aşkı mazide kaldı. 2 hafta önce 1-0 kaybedilen Akhisarspor karşılaşması sonrasında Alpaslan'la birlikte taraftarlarla kavga eden Halil, bir zamanlar en çok sevilen isimken şimdi kadro dışı kaldı. Başken Mehmet Sepil de son haftalarda kayıplara karıştı.

