Göztepe'nin konuğu Bursaspor olacak

İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş deplasmnanından 5-1'lik mağlubiyetle dönen Göztepe, son 2 haftayı puansız tamamlayan Bursaspor'la evinde kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda Bülent Yıldırım'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Ev sahibi ekipte kart cezalıları orta saha Rotman ile bek oyuncusu Tanju forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Kadu, Hakan, Atakan ve Ömer de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Dizinde sakatlığı bulunan sol bek Traore'nin durumu ise maç saatinden netlik kazanacak.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bursaspor'u yenip 3 haftalık galibiyet özlemlerine son vereceklerini söyledi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda hedeften sapmadıklarını belirten Tuna, "Bursaspor da tıpkı bizim gibi çıkış arıyor. Kolay bir karşılaşma oynamayacağız. Ancak taraftarımızın önünde kayıp yaşamaya niyetimiz yok. Son 6 haftaya umutlu gireceğiz" dedi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan müsabaka golsüz beraberlikle sona ermişti.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP Tribünü 216, Numaralı Tribün 109, Kuzey Kale Arkası 16.5 ve Misafir Tribün 22 TL olarak belirlendi.