Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Göztepe'nin konuğu Balıkesirspor

İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde lider Eskişehirspor'un evinde Manisaspor'a yenilmesiyle zirve şansı yakalayan Göztepe, yarın Balıkesirspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Süleyman...

Göztepe'nin konuğu Balıkesirspor

İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde lider Eskişehirspor'un evinde Manisaspor'a yenilmesiyle zirve şansı yakalayan Göztepe, yarın Balıkesirspor'u konuk edecek.
Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Süleyman Abay düdük çalacak. Ev sahibi takımda sarı kart cezalı stoperler Gençer ve Schwechlen'in yanı sıra sakatlığı devam eden sol bek Tanju forma giyemeyecek. Son 2 maçını kaybederek play off hattından çıkan konuk ekipte ise sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 50, numaralı tribün 25, maraton tribünün 15, kale arkasının 10 TL olduğu bildirildi.
Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, Balıkesirspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmak istediklerini ifade etti. İyi futbol ve galibiyet sözü veren Okan Buruk, "Taraftarımızın desteği ile kazanacağız. Defansta önemli eksiklerimiz var. Ancak kim görev yaparsa yapsın giydiği formanın hakkını verecektir" yorumunu yaptı.
Balıkesirspor teknik direktörü Can Cangök ise kötü gidişe Göztepe deplasmanında 'dur' diyeceklerini söyledi. İzmir'de istedikleri sonucu alacaklarına inandığını kaydeden Can Cangök, "Galibiyete çok ihtiyacımız var. Kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. İlk yarıda Balıkesir'de oynanan müsabakayı Balıkesirspor 2-1 kazanmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.