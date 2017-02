Göztepe'nin konuğu Balıkesirspor

İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde lider Eskişehirspor'un evinde Manisaspor'a yenilmesiyle zirve şansı yakalayan Göztepe, yarın Balıkesirspor'u konuk edecek.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Süleyman Abay düdük çalacak. Ev sahibi takımda sarı kart cezalı stoperler Gençer ve Schwechlen'in yanı sıra sakatlığı devam eden sol bek Tanju forma giyemeyecek. Son 2 maçını kaybederek play off hattından çıkan konuk ekipte ise sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 50, numaralı tribün 25, maraton tribünün 15, kale arkasının 10 TL olduğu bildirildi.

Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, Balıkesirspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmak istediklerini ifade etti. İyi futbol ve galibiyet sözü veren Okan Buruk, "Taraftarımızın desteği ile kazanacağız. Defansta önemli eksiklerimiz var. Ancak kim görev yaparsa yapsın giydiği formanın hakkını verecektir" yorumunu yaptı.

Balıkesirspor teknik direktörü Can Cangök ise kötü gidişe Göztepe deplasmanında 'dur' diyeceklerini söyledi. İzmir'de istedikleri sonucu alacaklarına inandığını kaydeden Can Cangök, "Galibiyete çok ihtiyacımız var. Kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. İlk yarıda Balıkesir'de oynanan müsabakayı Balıkesirspor 2-1 kazanmıştı.