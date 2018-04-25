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Göztepe'nin kasası doldu

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'deki ilk sezonunda hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe'nin başarılı performansı kasasına da yansıdı. Bu sezonun puanlama ve sıralama dereceleri baz alınarak yapılan...

Göztepe'nin kasası doldu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'deki ilk sezonunda hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe'nin başarılı performansı kasasına da yansıdı.
Bu sezonun puanlama ve sıralama dereceleri baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda Göz-Göz, bitime 4 hafta kala yayın havuzundan şimdiden 70 milyon TL almaya hak kazandı. Süper Lig'in yayın gelirlerinden ayakbastı parası olarak 31 milyon TL almayı garantileyen sarı-kırmızılılar, performans ve ilk 6 priminden de önemli gelir elde etti. 30 hafta sonunda 12 galibiyet ve 8 beraberlik alan İzmir temsilcisi şimdiden 35 milyon TL'nin üzerinde parayı kasasına koymaya hak kazandı.
Göztepe, sezon boyunca ilk 6 sıra içinde yer aldığı haftalar sayesinde de 3 milyon TL daha gelir elde etmeyi başardı. Sezon sonuna kadar 4 karşılaşmaya çıkacak Göztepe'nin alacağı galibiyet ve beraberliklere göre kazanacağı ücret artacak. Sarı-kırmızılılar ligi ilk 5 içinde bitirirse sıralama payından da 7 milyon TL'nin üzerindeki prime sahip olacak. Göz-Göz, şu ana kadar Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'un ardından en fazla gelir toplayan takım olmayı başardı. Türkiye'nin borçsuz ender kulüplerinden biri olan Göztepe, 14 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de şimdiden oldukça karlı bir sezon geçirmiş oldu. İzmir ekibi, kalan 4 haftada Karabükspor, Yeni Malatya, Konyaspor (D) ve Galatasaray'la oynayacak.

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