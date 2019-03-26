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Göztepe'nin içini karartan istatistik

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de milli maç arasına 27 puanla 16. sırada, düşme hattında giren Göztepe kalan 8 haftada kurtuluş mücadelesi vermeye hazırlanırken, son 10 sezonda oluşan istatistik sarı-kırmızılıların içini...

Göztepe'nin içini karartan istatistik

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
SPOR Toto Süper Lig'de milli maç arasına 27 puanla 16. sırada, düşme hattında giren Göztepe kalan 8 haftada kurtuluş mücadelesi vermeye hazırlanırken, son 10 sezonda oluşan istatistik sarı-kırmızılıların içini kararttı. Süper Lig'de son 10 yılda 26. haftayı 16. sırada tamamlayan 8 farklı takımdan 7'si küme düşme acısı yaşadı. Ligde 2010-11 sezonunda İzmir'i temsil eden Bucaspor 26 maç sonunda 21 topladı ancak sezon bitiminde 1. Lig'e düştü. 2012-13'te ise aynı acıyı Orduspor yaşadı. Karadeniz ekibi 26 maçta 29 puan toplamasına rağmen 34 hafta sonunda lige veda etti. Elazığspor 2013-14'te 27. haftaya 27 puanla 16. sırada girdi ve küme düştü. Ertesi sezon kader bu kez Kayseri Erciyesspor için ağlarını ördü. Lacivert-siyahlılar 2014-15'te 20 puan toplayıp maratonun bitiminde mendil salladı. 
Sivasspor 2015-16'da, Gaziantepspor 2016-17'de ve Gençlerbirliği ise 2018-19 sezonlarında 26. haftaya 16. sırada girip 1. Lig'in yolunu tuttu. Bu 10 senelik periyotta son 8 haftaya 16. giren sadece 3 takım ligde kalışını ilan etti. Ankaragücü 2008-09 sezonunda 26. haftayı 27 puanla 16. sırada bitirmesine rağmen son 8 hafta toparlanıp düşmedi. Sivasspor da 2009-10'da 24 puanı hanesine yazdırıp 34. haftada 34 puana ulaşıp kümede kaldı. Gaziantepspor ise 2011-12'de aynı başarıyı gösterip Süper Lig'deki macerasına devam etti. Korkulu rüya görmek isteyen Göztepe kalan 8 haftada Akhisarspor, Çaykur Rizespor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü maçlarından maksimum puan çıkarmaya çalışacak.

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