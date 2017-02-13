Göztepe'nin gözü yükseklerde

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, projesi tamamlanan ve Gürsel Aksel Tesisleri'nin bulunduğu araziye yapılacak yeni stadın tamamlanmasıyla kulübün çağ atlayacağını söyledi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Sepil, statla ilgili ihale sürecinin mart ayının başına kadar gerçekleşeceğini belirterek, "Stadımız hizmete girer ve Süper Lig'e de yükselirsek 2-3 sene sonra bu takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır" diye konuştu.

Stadın 20 bin 35 kişi kapasiteli olacağını ifade eden Sepil, "Hayalim kesinlikle burayı Alışveriş merkezi haline getirmek değil. Elbette alışveriş alanları da olacak ancak burası öncelikle spor ve sağlıklı yaşam merkezi haline gelecek" ifadesini kullandı. Stat geliri olan bir kulübün 100 yıl ayakta kalacağını belirten Mehmet Sepil, "Öncelikle stat isim hakkı bizim için çok önemli. Süper Lig'de olursak isim hakkından 4 milyon dolar para akışı sağlayabiliriz. Ancak TFF 1'inci Lig'de bu miktar 1-1,5 milyon dolara kadar düşebiliyor. Önümüzde gelir sağlayacağımız iki kapı var. Bir Süper Lig'e çıkmak, iki stadı hizmete açmak. Ancak bu ikisinden birini de sağlarsak kulüp benden sonra da yaşayacak" dedi.

Sivas'taki stattan kopyalanan ilk stat projesini kendisinin de istemediğini anlatan Sepil, "Eski projede stadın altı komple tuvalet olarak tasarlanmış. Böyle bir tesisten gelir sağlanamazdı. Bunu farkedip, yeni projeyi hazırlattık" dedi.

Kulüplerin yeni statları istemediğine vurgu yapan Sepil, "Örneğin Sivasspor ve Antalyaspor statlarının işletmesini gelir getirmediği için belediyelere bıraktı. Biz de yeni stadımızın sadece hibrit çim masrafı için aylık 12 bin Euro para ödeyeceğiz. Gelir getirmeyen bir stat için bu masrafı karşılayamazdık. Yaklaşık 50 dönüme inşa edilecek stadımızı Başbakan Binali Yıldırım da çok beğendi. Mesala Karşıyaka'ya yapılması planlanan stadın arazisi sadece 23 dönüm. Biz alan olarak çok şanslıyız. Ancak stadımız çok meşhur olacak. Vodafone Arena'nın Mimarı Bünyamin Derman bizim tesisimizi de tasarladı. Türkiye'ye örnek olacak bir proje yola çıkacak" diye konuştu.

TAKIM TEKELİ'YE TAŞINACAK

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Menderes Tekeli'yi yapılacak yeni tesis konusunda da açıklamalar yaptı. Mart ayı içinde Menderes Belediyesi ile protokol yapmayı amaçladıklarını belirten Sepil, "Yaklaşık 130 dönüm arazi üzerine, 9 sahadan oluşacak altyapı tesislerimizin tamamlanmasının ardından Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren A takımımızı buraya taşıyacağız. Urla'daki tesisi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devretmeyi planlıyoruz. Orası için birçok proje hazırlığı var. Urla'ya üniversite dahi kurulabilir" dedi.

OKAN BURUK'LA DEVAM

Başkan Mehmet Sepil, şampiyon oldukları takdirde gelecek sezon için kadroda revizyon yapmak zorunda kalacaklarını belirterek, "Şu anda kadroda 25 futbolcu var. Eğer Süper Lig'e yükselirsek, 12 ya da 13 oyuncunun takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Teknik Direktör Okan Buruk ise kesinlikle görevinini başında kalacak" dedi.

İZMİR'DE YATIRIM YAPMAM

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir'e sadece Göztepe'yi yönetmek için döndüğünü söyledi. Genel Energy'den emekli olduğunu ancak Amerika'da işlerini sürdürdüğünü dile getiren Sepil, "Çevremdeki kişiler bana İzmir'de yatırım yapmamı tavsiye ediyor. Üniversite dahi kurmamı söyleyen arkadaşlarım oldu. Ancak ben kesinlikle burada iş hayatına girmeyeceğim. Göztepe beni petrolden daha çok heyecanlandırıyor. Hayatımın önemli kısmını kulübüme ayırıyorum" diye konuştu.

HATALARDAN DERS ALDIK

Başkan Mehmet Sepil, geçmişte özellikle futbolcu sözleşmelerinde büyük hatalar yaptıklarını belirterek, "Para kaybederek, para harcamamayı öğrendik" dedi.

Hatalardan ders aldıklarını sözlerine ekleyen Başkan Sepil şöyle devam etti:

"Oyuncu kontratlarında geçen sezon yaptığımız yanlışları tekrarlamadık. Bunda çalıştığımız hukukçuların büyük payı var. Türkiye'nin en iyi hukuk kuruluna sahibiz." Göztepe'nin lobisinin de güçlü olduğunu kaydeden Sepil, "Ankara'da ikamet ettiğim için bakanlıkla ilişkilerim çok iyi. Ayrıca Futbol Federasyonu ile diyaloglarım sağlam. Hakkımızı aramak adına herkesle gerekli kontakları kurabiliyoruz" ifadesini kullandı.

TFF 1'İNCİ LİG İYİ TANITILMIYOR

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, TFF 1'inci Lig'in Süper Lig dahil Avrupa'daki çoğu ligden çekişmeli geçtiğini söyledi. Ancak TFF 1'inci Lig'e yeteri kadar değer verilmediğinin altını çizen Sepil, "TFF 1'inci Lig'de mücedele gücü çoğu yerde yok. Heyecan seviyesi yeri geldiğinde Süper Lig'den daha yukarıda olabiliyor. Önceleri 5 yabancı oyuncu oynatma kuralı kuralı yokken, ligde erkenden kopmalar yaşanıyordu. Şimdi statü değişince güçler de denkleşti ve rekabet arttı. Ancak maalesef tanıtımı doğru yapılmadığı için ligimiziyi satılamıyor ve arka planda kalıyor" dedi. FOTOĞRAF