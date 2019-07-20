Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Göztepe'nin gençleri vitrine çıkacak

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Afyonkarahisar'da hazırlanan Göztepe, genç futbolculara yatırım yapmaya başladı. Son olarak 18 yaşındaki forvet Ege Özkayımoğlu ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda, kaleciler...

Göztepe'nin gençleri vitrine çıkacak
Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Afyonkarahisar'da hazırlanan Göztepe, genç futbolculara yatırım yapmaya başladı. Son olarak 18 yaşındaki forvet Ege Özkayımoğlu ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda, kaleciler Göktuğ, Eren Bilen ve Arda'nın yanı sıra 20 yaşındaki Yalçın, 19 yaşındaki Atakan, Hüseyin ve Yusuf, 18 yaşındaki Bahadır ile Ege, teknik direktör Tamer Tuna'nın gözdeleri oldu. Gençlerle çok yakından ilgilenen Tuna'nın oyuncuların çalışma temposundan oldukça memnun kaldığı ifade edildi.
Transferde bütçeyi sarsmak istemeyen ve bu nedenle aceleci davranmayan İzmir ekibinin özellikle bu sezon genç futbolcuları daha çok vitrine çıkaracağı kaydedildi. Tamer Tuna'nın kamplarda yapılacak özel maçlarda tüm gençlere şans vereceği bildirildi. Transferde de yerli ve gelecek vadeden isimlere yönelen Göztepe'nin Alman Borussia Dortmund takımında forma giyen 20 yaşındaki golcü Hüseyin Bulut'la da büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Gurbetçi futbolcuyu bir an önce Afyonkarahisar kampına dahil etmek isteyen Göztepe'nin yurt içi ve dışında taramalarını sürdürdüğü dile getirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.