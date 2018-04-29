Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

Göztepe'nin gençleri umut saçtı

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de evinde küme düşmeyi garantileyen Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek ilk 5 yarışını sürdüren Göztepe'de genç futbolcuların performansı camiayı umutlandırdı. Demba Ba'ya yapılan protestolar...

Göztepe'nin gençleri umut saçtı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de evinde küme düşmeyi garantileyen Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek ilk 5 yarışını sürdüren Göztepe'de genç futbolcuların performansı camiayı umutlandırdı. Demba Ba'ya yapılan protestolar yüzünden buruk sevinç yaşayan sarı-kırmızılılarda Ngando, Enes ve Doğanay'ın oyunu yüzleri güldürdü. Göz-Göz'de son 3 maçta 11'de yer bulan 23 yaşındaki Ngando, Karabükspor sınavında 2 gol atarak zirve yaptı. Ligin 29. haftasına kadar forma şansı bulmakta zorlanan Fransız futbolcu, kendisine verilen fırsatı çok değerlendirdi. Selçuk ve Rotman gibi tecrübeli oyuncuları yedek bırakan genç orta saha oyuncusu, gelecek yıllarda İzmir ekibine çok faydalı olacağını gösterdi.
Göztepe'de oyuna ikinci yarıda dahil olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes de etkili bir futbol sergiledi. Sorumluluk alan ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Enes, sarı-kırmızılıların attığı 4. gole direkt katkı sağladı. Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Enes, İzmir ekibinin ilerleyen dönemlerde önemli kozu haline geleceğini kanıtladı. Maçın 80. dakikasında teknik direktör Tamer Tuna'nın oyuna aldığı 21 yaşındaki Doğanay da sahada kaldığı süre içinde olumlu işler yaptı. Bu sezon 4 kez Süper Lig maçında oynayan Doğanay, ümit veren isimlerin arasına girdi. Göztepe'nin gelecek vaad eden gençlerinden 23 yaşındaki stoper Hakan ile 17 yaşındaki orta saha Atakan ise şanssız bir sezon geçirdi. İki oyuncu ağır sakatlıklar yaşayıp sezonu kapadı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314