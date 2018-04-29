Göztepe'nin gençleri umut saçtı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de evinde küme düşmeyi garantileyen Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek ilk 5 yarışını sürdüren Göztepe'de genç futbolcuların performansı camiayı umutlandırdı. Demba Ba'ya yapılan protestolar yüzünden buruk sevinç yaşayan sarı-kırmızılılarda Ngando, Enes ve Doğanay'ın oyunu yüzleri güldürdü. Göz-Göz'de son 3 maçta 11'de yer bulan 23 yaşındaki Ngando, Karabükspor sınavında 2 gol atarak zirve yaptı. Ligin 29. haftasına kadar forma şansı bulmakta zorlanan Fransız futbolcu, kendisine verilen fırsatı çok değerlendirdi. Selçuk ve Rotman gibi tecrübeli oyuncuları yedek bırakan genç orta saha oyuncusu, gelecek yıllarda İzmir ekibine çok faydalı olacağını gösterdi.

Göztepe'de oyuna ikinci yarıda dahil olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes de etkili bir futbol sergiledi. Sorumluluk alan ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Enes, sarı-kırmızılıların attığı 4. gole direkt katkı sağladı. Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Enes, İzmir ekibinin ilerleyen dönemlerde önemli kozu haline geleceğini kanıtladı. Maçın 80. dakikasında teknik direktör Tamer Tuna'nın oyuna aldığı 21 yaşındaki Doğanay da sahada kaldığı süre içinde olumlu işler yaptı. Bu sezon 4 kez Süper Lig maçında oynayan Doğanay, ümit veren isimlerin arasına girdi. Göztepe'nin gelecek vaad eden gençlerinden 23 yaşındaki stoper Hakan ile 17 yaşındaki orta saha Atakan ise şanssız bir sezon geçirdi. İki oyuncu ağır sakatlıklar yaşayıp sezonu kapadı.