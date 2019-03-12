Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Göztepe'nin en kısır sezonu 

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalıp 27 puanla düşme hattından kurtulamayan Göztepe, son 5 yılın en kısır sezonunu yaşıyor. Bu sene gol yollarında büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar...

Göztepe'nin en kısır sezonu 

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
SPOR Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalıp 27 puanla düşme hattından kurtulamayan Göztepe, son 5 yılın en kısır sezonunu yaşıyor. Bu sene gol yollarında büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar 25 haftada rakip filelere sadece 26 gol bırakarak ligin en az üreten ekiplerinden biri oldu. Geçen sezon 25 haftada Süper Lig'de 38 kez ağları sarsan Göztepe, 2016-17'de 1. Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu dönemde yine 25 maç sonunda 38 gol atmayı başardı. Göztepe 2015-16'da 1. Lig'de 29 golle oynarken, 2. Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2014-15'te ise 39 kez sevinç yaşadı. Bu sezon özellikle golcülerinden verim alamayan, devre arasında santrfor takviyesi de yapmayan İzmir ekibi, 10 maçı gol atamadan tamamladı. 
Ligde 2 Galatasaray maçının anı sıra, Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya karşı gol sevinci yaşayamayan Göz-Göz'de forvetlerden Jerome 3, Deniz Kadah 2, Ghilas da 1 gol atabildi. Osmanlıspor'dan kiralanıp ilk devre forma giyen Arnavut futbolcu Cikalleshi ise Süper Lig'de Göztepe formasıyla gol sevinci yaşayamadan Akhisarspor'un yolunu tuttu. Genç forvet Samed Ali de yine siftah yapamadan ara dönemde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a gitti. Bu hafta İstanbul'da Beşiktaş'ın misafiri olacak İzmir ekibinde bitime 9 hafta kala ortaya çıkan tablo taraftarı endişelendirdi. Teknik direktör Tamer Tuna ise sezon sonu kümede kalan tarafın kendileri olacağını yineledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328