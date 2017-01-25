Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

Göztepe'nin durumu geçen seneyi hatırlattı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde devre arasına 31 puanla lider girmesine rağmen ikinci yarıda evinde çıktığı ilk 2 karşılaşmada 5 puan birden kaybederek 4'üncü sıraya gerileyen Göztepe'nin durumu, geçen sezon yaşadığı kabusu hatırlattı....

Göztepe'nin durumu geçen seneyi hatırlattı
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde devre arasına 31 puanla lider girmesine rağmen ikinci yarıda evinde çıktığı ilk 2 karşılaşmada 5 puan birden kaybederek 4'üncü sıraya gerileyen Göztepe'nin durumu, geçen sezon yaşadığı kabusu hatırlattı.
Sarı kırmızılılar, 2015-16'da 16'ncı haftadan sonra adeta çöküşe geçerek sadece 4 puan farkla kümede kalabildi. O dönemde 16 maç sonunda 26 puanla Süper Lig potasının yalnızca 2 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Göztepe, ardından oynadığı 2 mübasakada yine 5 puan kaybetti, bir daha da çıkış yakalayamadı. Kardemir Karabükspor'a 17'nci haftada 3-2 yenilip, 18'inci haftada da Elazığspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu sezon da Denizlispor'a 4-2 mağlup oldu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında ise 2-2'lik eşitliği bozamadı.
İkinci yarıya kötü başladıklarını belirten teknik direktör Okan Buruk, kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söyleyerek taraftarının yüreğine su serpti. Geçen sezon oluşan istatistiğin kesinlikle yaşanmayacağını dile getiren Okan Buruk, şunları söyledi:
"Hesapta olmayan 5 puan kaybettik. Ancak zor günleri atlatacağımıza inanıyorum. Futbolun içinde düşüşler olacak. Önemli olan hatalardan ders alıp yolumuzdan sapmamak. Yeniden kazanacağımıza eminim, taraftar bizden desteğini esirgemesin."
Pazar günü İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olacak olan Göztepe'de kart cezalısı Tayfur'un yerine kanatta yeni transfer Kobakhidze'nin görev yapması bekleniyor.
KUPADA RAKİP YENİ AMASYASPOR
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda en son Sivasspor'a evinde 2-0 yenilerek üst tur şansını kaçıran Göztepe, yarın 6'ncı hafta müsabakasında puanı bulunmayan Yeni Amasyaspor'a konuk olacak. 12 Haziran Stadı'nda Özkan Çeliker'in düdük çalacağı karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Formalite maçına çıkacak olan Göztepe'de 1'inci Lig'deki Elazığspor maçı sonrası tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen Okan Buruk, saha kenarındaki yerini alamayacak.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55