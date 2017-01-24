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Göztepe-Nilüfer Belediyespor: 23-26

İZMİR, () - HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası 2. Tur D Grubu ilk maçında Nilüfer Belediyespor’u konuk eden Göztepe, rakibine 26-23 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Bülent Özkul Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın...

Göztepe-Nilüfer Belediyespor: 23-26

İZMİR, () - HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası 2. Tur D Grubu ilk maçında Nilüfer Belediyespor’u konuk eden Göztepe, rakibine 26-23 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.
Bülent Özkul Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk 10 dakikasını Göztepe 4-2 üstün tamamlamayı başarırken, devre ise 13-12 Nilüfer Belediyespor lehine sonuçlandı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Bursa temsilcisi salonda galibiyetle ayrıldı.
Organizasyonun ev sahibi olan Göz-Göz yarın saat 19.00’da başlayacak maçta aynı salonda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer Belediyespor ise Celal Atik Spor Salonu’nda Beşiktaş Mogaz ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma saat 13.00’te start alacak.
Öte yandan Göztepe’nin eski antrenörü Feridun Dorak da maçı Başkan Vekili Talat Papatya ve Şube Sorumlusu Deniz Durmaz ile izledi.

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