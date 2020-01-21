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Göztepe nereden nereye

SPOR 21.01.2020, 13:22
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Göztepe nereden nereye

Onur ATIŞ / İZMİR, () - SÜPER Lig'de pazar günü Beşiktaş'ı ülkemizin en modern spor tesislerinden olacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde konuk edecek Göztepe, dibi gördüğü 2000'li senelerden sonra yükselişe geçip çağ atlamayı başardı. Tarihinde 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası olan, Avrupa'da yarı finale çıkan ilk Türk takımı unvanını alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'den düştüğü 2003 yılından sonra çöküşe geçip 2007'de amatör lige kadar geriledi. O dönemde büyük sıkıntılarla boğuşan Göz-Göz'ün çehresi son 5 yılda değişti. Amatör sahalarda oynadığı dönemlerden sonra önce üst üste lig atlamaya başlayıp 2017'de 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılılar tesisleşmede de çok önemli atılımlarda bulundu. Yıllar boyunca şimdi yeni stadın yapıldığı ve o dönemlerde atıl halde olan Gürsel Aksel Tesisleri'nde idman yapan Göztepe önce Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuştu.
ÖNCE TESİS YAPILDI
Altınbaş Holding döneminde temeli atılan ve Mehmet Sepil'in başkanlığında 13 Ağustos 2014 tarihinde açılan tesis Göztepe'nin gelişimine çok önemli katkılar sağladı. Başkan Sepil'in kulübü 5 Haziran 2014'te Altınbaş Holding'den devralmasının ardından sarı-kırmızılılar sportif, kurumsal ve tesisleşme alanında sürekli ileriye yönelik hamleler gerçekleştirdi. Sepil döneminde önce 2'nci Lig'den 3 senede Süper Lig'e yükselen Göztepe, yıllarca hasret kaldığı stadı için de girişimlere başladı. Alsancak Stadı'nın yıkılmasıyla maçlarını 9 bin kapasiteli Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamak zorunda kalan Göztepe, stat konusunda ilk büyük adımı 14 Haziran 2017'de attı.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR
O tarihte kulübün amatöre gerilediği yıllarda zemini balçık tarlasına dönen Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine yapılan müthiş stadyumun ihalesi gerçekleştirilirken, 9 Eylül 2017'de ise dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından stadın temeli atıldı. Başkan Mehmet Sepil'in bizzat projesini çizdiği Gürsel Aksel Spor ve Salıklı Yaşam Merkezi'nin inşaatı ise tüm hızıyla ilerledi. Gece gündüz yapılan mesailerin ardından UEFA standartlarındaki Göztepe'nin yeni evi tüm silüetiyle ortaya çıkmaya başladı. Bir gün dahi aksamadan inşaatı süren Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, bu hafta itibarıyla müsabaka oynanacak duruma getirildi.
HEYECAN DORUKTA
İzmir'de yaşanan stat sorunları yüzünden Bursa, Manisa hatta Sakarya'da dahi iç saha maçlarını oynamak zorunda kalan Göztepe, muhteşem bir yapıya kavuşmuş oldu. 26 Ocak Pazar günü yeni stadında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılar kâbus dolu günlerden çıkıp 95 yıllık tarihinde ilk kez kendi evine sahip oldu. Camia ve taraftar ise yeni statlarında yaşayacakları ilk heyecan için geri sayıma geçti. Semtin tüm sokakları ve caddeleri, 'Eve dönüyoruz' yazılı dev bayrak ve flamalarla süslendi. Teknik ekip, futbolcular ve yönetimi de yine büyük heyecan sardı. Şu ana kadar 17 bin kombine ve 35 loca satıldığı açıklanırken, satışa çıkacak biletlerin de kısa sürede tükenmesi bekleniyor.
KUPADA RÖVANŞ ZAMANI
Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ikinci yarıya çok iyi başlayan Göztepe, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Son 16 turu ilk maçında, ligde mağlup ettiği Antalyaspor'a Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda 4-3 yenilen Göz-Göz, yarın rakibiyle İzmir'de karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Göz-Göz bu maçla 3.5 yıldır kullandığı Bornova Stadı'na da veda edecek. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Alpaslan, Poko ve Reis, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör İlhan Palut, ilk maçı 4-3 kaybetmelerinin büyük dezavantaj olmadığını söyledi. Genç teknik adam, "Taraftarımızın desteği ile gereken skoru alacağız" diye konuştu. Göz-Göz'ün sahaya Göktuğ - Murat, Leo, Titi, Berkan, Borges, Castro, Mossoro, Yalçın, Halil, Jerome 11'iyle çıkması bekleniyor.
WİLCZEK ATAĞI
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe, gözünü Polonyalı santrfor Kamil Wilczek'e çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmayların Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Göztepe'nin Wilczek'i İzmir'e davet ettiği bildirildi. Futbola ülkesinin Zaglebie Lubin takımında başlayan deneyimli forvet, Piast Gliwice, Carpi ve Brondby'de oynadı.

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