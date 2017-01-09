Göztepe Nduka'yla söz kesti

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde ilk yarıyı lider bitiren Göztepe, 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için İsviçre'nin FC Will 1900 takımının oyuncusu Murat Akın'dan sonra aynı takımdan Nduka Ozokwo'yla da söz kesti, Evkur Yeni Malatyaspor'dan golcüsü Sinan Özkan için de harekete geçti.

Ülkemizde daha önce Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor'da oynayan 28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisiyle almak isteyen sarı kırmızılılar, İsviçre kulübü 2019'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 500 bin Euro bonservis isteyince kiralama yolunu seçti.

Nduka'yla el sıkışan Göztepe'nin FC Will yönetimiyle de anlaşmak üzere olduğu kaydedildi. 2010-11'de Mersin'de, geçen sezon da Adanaspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Nduka, Süper Lig'de 58 maçta 4, 1'inci Lig'de ise 105 maçta 12 gol atmıştı.

Jahovic ve Umut Nayir'in yanına alternatif golcü de arayan sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sinan'a teklif götürdü. Manisaspor, Samsunspor, Fethiyespor, Giresunspor, Adana Demirspor, Elazığspor, Konyaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Alanyaspor'da da forma giyen 31 yaşındaki oyuncuyla Balıkesirspor'un da içinde bulunduğu birçok kulüp ilgileniyor. KOMBİNELER SATIŞTA

Göztepe'de ikinci yarı öncesi yeniden kombine bilet satışları başladı. İç saha maçlarında geçerli olacak kombine kartların satış bedeli, hizmet bedeliyle birlikte maraton tribün için 160, numaralı tribün için 350, VIP tribünü için 575 TL olarak belirlendi. FOTOĞRAFLI