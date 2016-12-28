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Göztepe-Medipol Başakşehir maçı soyunma odaları

Onur ATIŞ/İZMİR, () - MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe'ye karşı üstün oynadıklarını söyledi. Galibiyeti hak ettiklerini dile getiren Avcı, "2016 senesinde hem ligi, hem de kupayı lider bitirdik. Harika...

Göztepe-Medipol Başakşehir maçı soyunma odaları

Onur ATIŞ/İZMİR, () - MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe'ye karşı üstün oynadıklarını söyledi. Galibiyeti hak ettiklerini dile getiren Avcı, "2016 senesinde hem ligi, hem de kupayı lider bitirdik. Harika bir yılı noktaladık. Yeni yılın tüm spor camiasına, ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum. Göztepe'yi de tebrik ediyorum. Çok iyi bir teknik direktörleri var" dedi.
Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk ise maça iyi başladıklarını, ancak 3 puanı alamadıklarını söyledi. Gruptan çıkmak adına kazanmayı çok arzuladıklarını belirten Buruk, "İlk golü yiyince oyun düzenimizi değiştirdik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Çok iyi bir takımla oynadık. Başakşehir hak ederek kazandı. Hakem de kötü bir karşılaşma yönetti. Serkan Çınar adil kararlar veremedi" diye konuştu.  

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