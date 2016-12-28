Göztepe - Medipol Başakşehir: 0-2

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Erdinç Sezertam (xx)

GÖZTEPE: Yavuz (x) -Fuchs (xx), Emre Can (xx), Mehmet (xx), İsmail (x) (Dk. 57 Hakan x), George (x) (Dk. 78 Burak x), Segbefia (xx), Salim (x) (Dk. 63 Kone x), Soner (xx), Halil (xx), Umut (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Ufuk (xxx)- Uğur (xxx), Musa (xxx), Dieng (xx) (Dk. 65 Eren x), Alparslan (xxx), Ferhat (xx), Holmen (xxx), Attamah (xxx), Cengiz (xxx) (Dk. 86 Okan), Cikallleshi (xx) (Dk. 79 Napoleoni x), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 30 Alparslan, Dk. 67 Uğur (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Soner, Hakan (Göztepe), Ferhat (Medipol Başakşehir)

ZİRAAT Türkiye Kupası F Grubu'nda Süper Ligi lider tamamlayan Medipol Başakşehir 1. Lig'in zirvesindeki Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı. Bu galibiyetle bir üst tura yükselmeyi garantileyen İstanbul ekibi 30. dakikada Alparslan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün bitirirken, 67. dakikada Uğur 3 puanı perçinledi. Son iki maçta rakibine boyun eğen Göztepe ise 6 puanda kalarak 3. basamağa geriledi. Göztepeli taraftarlar karşılaşmaya ilgi gösterirken, her iki takım da yedek ağırlıklı kadroyla mücadele etti.

16'ncı dakikada George'un kullandığı serbest vuruşta, Segbefia topa dokundu. Top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

30'uncu dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Ceza yayı üzerinde topu iyi kontrol eden Alparslan düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

48'inci dakikada Alparslan'ın ortaladığı topu altıpas üzerinde vuran Cengiz net bir pozisyonu değerlendiremedi.

61'inci dakikada George'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Umut plaseyi vurdu, kaleci Ufuk meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

67'nci dakikada Medipol Başakşehir golleri ikiledi. Cengiz'in sağdan ortaladığı topa dokunan Uğur fileleri havalandırdı: 0-2.

87'nci dakikada Halil'in pasıyla buluşan Burak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Ufuk gole izin vermedi.