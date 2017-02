Göztepe-Manisaspor maçından Notlar

GÖZTEPE Teknik Direktörü Okan Buruk geçen hafta deplasmanda 2-2 sonuçlanan Şanlıurfaspor maçının on birinden biri zorunlu 2 değişiklik yaparak Manisaspor karşısına çıktı. Okan Buruk sakatlığı geçen Benjamin Fuchs'u Emrecan'ın yerine sağ bekte görevlendirirken, bu sabah hastalanan Kobakhidze'nin yerine de cezası biten Gosso'yu orta sahada oynattı. Sarı kırmızılılarda kart cezalısı forvet Sinan Özkan ise mücadelede görev yapamadı.

Göztepe'de sağ iç yan bağlarında yırtık olan sol bek Tanju Kayhan tam 67 gün sonra ilk kez resmi bir maçta kadroda yer aldı. Tanju en son 20 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası sınavında forma giymişti.

Okan Buruk Şanlıurfaspor maçında uzatma dakikalarında attığı gollerle takımını 2-0'lık mağlubiyetten kurtaran golcü Umut'u on birde görevlendirmedi. Umut'un grip olduğu ve bu nedenle maça yedek başladığı belirtildi.

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da on birde rotasyon yaptı. Geçen hafta iç sahada 2-1 kaybedilen Giresunspor karşılaşmasında görev verdiği Perovic'i yedeğe çeken Karafırtınalar cezası biten İsmail Haktan'ı on bire monte etti. Karafırtınalar, Mikic'in yerine Fahri'ye, cezalı Dimov'un yerine Ümit Yasin'e, Sebaihi'nin yerine Emre'ye ve ter idmanında sakatlanan Gökhan'ın yerine Hakan'a forma verdi.

Karşılaşmadan önce Bornova Stadı'nda centilmenlik rüzgarları esti. Hem Göztepeli hem de Manisasporlu taraftarlar, iki takımı el ele tribünlere davet etti. Futbolseverlerin çağrısıyla kol kola giren Göztepe ve Manisasporlu futbolcular seyircileri selamladı. Göztepe'ye gönülverenler siyah beyazlılara "Hoşgeldiniz" diye tempo tutarken, Manisasporlular'dan bol bol alkış aldı. Karşılaşmayı 4 bine yakın taraftar izledi.