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Göztepe-Manisaspor maçı soyunma odaları

Onur ATIŞ/İZMİR, () - MANİSASPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Göztepe yenilgisinin kendilerini üzdüğünü, ancak kesinlikle lige havlu atmayacaklarını söyledi. Bahattin ve İsmail Haktan ile iki net fırsatı değerlendiremediklerini...

Göztepe-Manisaspor maçı soyunma odaları

Onur ATIŞ/İZMİR, () - MANİSASPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Göztepe yenilgisinin kendilerini üzdüğünü, ancak kesinlikle lige havlu atmayacaklarını söyledi. Bahattin ve İsmail Haktan ile iki net fırsatı değerlendiremediklerini belirten Karafırtınalar, “İki maç üst üste rakiplere nasıl 5 gol attıysak, şimdi de art arda yenildik. Tek düşüncemiz gelecek hafta Bandırmaspor maçını kazanmak. Son idmanda sakatlanan orta saha Gökhan ve sarı kart cezalısı stoper Dimov’un eksikliğini çok hissettik” diye konuştu.
GÖZTEPE Teknik Direktörü Okan Buruk ise, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Üst ve alt sıralarda çok sıkı bir rekabet olduğunu ifade eden Buruk, “Zor bir karşılaşmayı kayıpsız atlattık. Zaman zaman çok iyi işler yaptık, bazen kötü bir görüntü ortaya koyduk. Taraftarımıza artık daha rahat bir maç izletmek istiyoruz. Birinci golü bulduktan sonra mutlaka ikiyi atmalıyız” yorumunu yaptı. 

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