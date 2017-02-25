Göztepe-Manisaspor: 1-0

Onur ATIŞ/İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)

GÖZTEPE: Günay (xxx) - Fuchs (xx), Gençer (xx), Schwechlen (xxx), Canberk (xxx), Tayfur (xx), Gosso (xx) (Dk. 58 Umut xx), Hakan (xx), Murat (xxxx), Halil (xxx) (Dk. 90 Lokman), Jahovic (xxx) (Dk. 88 Segbefia)

MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (xx), Fahri (x), Ümit Yasin (xx), Erman (xx), Ufuk (xx), İsmail Haktan (xx), Metin (xx), Hakan (x) (Dk. 78 Savaş x), Emre (x) (Dk. 60 Bakaki x), Umut (x) (Dk. 83 Perovic), Bahattin (x)

SARI KARTLAR: Ümit Yasin, Bakaki (Manisaspor), Tayfur, Halil, Canberk (Göztepe)

GOL: Dk. 77 Jahovic



TFF 1. Lig'de geçen hafta Şanlıurfaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen şampiyonluk adaylarından Göztepe, Ege derbisinde Manisaspor'u tek golle geçti: 1-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 77'nci dakikasında sahne alan Jahovic takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Göz-Göz maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Giresunspor'un mağlubiyetinin ardından İzmir'den de yenilgiyle ayrılan Manisaspor ise 20 puanda kaldı.

14'üncü dakikada Ufuk'un pasında ceza sahası dışından topu kontrol eden Metin sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Günay'ın kontrolü altından auta çıktı.

26'ncı dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Tayfur, iki kişiden sıyrılarak topu altıpastaki Jahovic'e aktarmak istedi, ancak savunma son anda araya girerek büyük tehlikeyi önledi.

35'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan'ın şutunu İsmail Şahmalı çıkardı, dönen topu bu kez Halil tamamlamak istedi. Ancak araya giren Ümit Yasin meşin yuvarlağın kaleye gitmesine engel oldu.

45'inci dakikada Fuchs'un kullandığı taç atışında defanstan seken topa ceza yayı gerisinden gelişine vuran Murat, pozisyondan sonuç alamadı.

56'ncı dakikada Ufuk'un uzun pasında sol çaprazdan ceza alanına giren İsmail Haktan yerden vurdu, top sağ köşeden az farkla auta çıktı.

60'ıncı dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic müsait pozisyonda topun gelişine voleyi vurdu. iyi yer tutan kaleci İsmail Şahmalı gole izin vermedi.

61'inci dakikada Jahovic'in kullandığı frikikten kaleci İsmail Şahmalı topu köşeden kornere çeldi.

68'inci dakikada Metin'in pasında Bahattin kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Bahattin'in vuruşu Günay'da kaldı.

69'uncu dakikada Tayfur'un getirdiği topa Umut vurdu, kaleci İsmail Şahmalı çok kritik bir kurtarışa imza attı.

75'inci dakikada Umut'un pasına hareketlenen Bakaki yerden şutunu çekti, kale çizgisine paralel giden top Göztepeli oyuncularda kaldı.

77'nci dakikada Göztepe öne geçti. Umut'un kafayla indirdiği topu iyi takip eden Jahovic sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

87'nci dakikada Umut'un şutunda top üstten auta çıktı. Müsabakada başka gol olmayınca Göztepe 3 puanı hanesine yazdırdı.