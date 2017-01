Göztepe kupada yara saracak

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde 2'nci yarının ilk maçında evinde Denizlispor'a 4-2 yenilerek liderliği Eskişehirspor'a kaptıran Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Sivasspor'la kader sınavına çıkacak.

Bornova Stadı'ndaki müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Göztepe, kazandığı takdirde ikili averajla adını bir üst tura yazdıracak. Göztepe, rakibine 2 ve daha farklı skorla mağlup olursa Sivasspor ilk iki vizesini alacak. Beraberlik halinde Medipol Başakşehir'den sonra gruptan çıkacak ikinci takımı son maçlar belirleyecek.

Göztepe'de sakat olan sol bek Tanju, orta saha Hakan ve golcü Umut forma giyemeyecek.

A Spor'dan naklen yayınlanacak müsakanın bilet fiyatları VIP tribünü 50, kapalı 20, maraton ise 10 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk, Denizlispor mağlubiyetinin yaralarını Sivasspor'u yenerek saracaklarını söyledi. Sahaya as kadroyla çıkması beklenen Okan Buruk, "Göztepe'nin olduğu her yerde iddia vardır. Kupada da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Sivasspor'u yenerek bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum. Her iki kulvarda da başarıyı yakalayacak potansiyelimiz var" cümlelerini kullandı. Göztepe, Sivasspor ile oynadığı ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmıştı.