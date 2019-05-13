Göztepe kendi kaderini belirleyecek

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'la 3-3 berabere kalarak bitime 2 hafta kala düşme hattındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı başaramayan Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Yeni Malatyaspor'a yenilmesiyle ateş hattının üzerinde kaldı. Sıralamada 32 puanla 17. durumda bulunan Erzurumspor'un 2 puan, 33 puana sahip 16. Bursaspor'un ise 1 puan önünde yer alan Göz-Göz tüm ipleri kendi eline aldı. Pazar günü deplasmanda Bursaspor'la final niteliği taşıyan mücadelede kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılar, kalan 2 maçını kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'de kalışını ilan edecek. Bursaspor ve Ankaragücü ile oynayacağı 180 dakikaya kilitlenen Göz-Göz, kendi kaderini kendi çizecek. Göztepe'nin bu hafta Bursa'yı yenerse Erzurumspor-Fenerbahçe maçının sonucuna göre kümede kalışını erken ilan etme ihtimali de bulunuyor.

Erzurumspor'un kaybetmesiyle psikolojik olarak az da olsa rahatlayan İzmir temsilcisinde tüm camia bütünleşti. Teknik Direktör Tamer Tuna ve futbolcuların hafta boyunca Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde kampa gireceği, Başkan Mehmet Sepil ve yöneticilerin de sürekli takımın yanında yer alacağı ifade edildi. Sivasspor karşılaşmasında bazı futbolculara tepki gösteren taraftarların da uygun bir zamanda tesislere gelerek takımı motive edebilmek için organizasyon yapacakları vurgulandı. Göztepe'de en büyük sıkıntının ise sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu olarak belirtildi. Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan kanat oyuncusu Serdar ve golcü Jerome'un Bursaspor müsabakasına yetişip yetişmeyecekleri belirsizliğini korurken, kırmızı kart gören stoper Reis kritik maçta görev alamayacak. Tedavileri devam eden Yasin, Kadu, Grillo, Hakan, Ghilas ve Atakan da yine Bursaspor sınavında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.