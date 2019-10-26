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Göztepe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

SÜPER Lig'de milli maç arasının ardından geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybedip 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe, yarın evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Ümit...

SPOR 26.10.2019, 11:43
Göztepe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak
SÜPER Lig'de milli maç arasının ardından geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybedip 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe, yarın evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 297, numaralı 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 ve misafir takım tribünü 35 TL olarak belirlendi.
Teknik direktör Tamer Tuna, futbol olarak iyi bir seviyede olduklarını söyledi. Taraftarın desteği ile Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını kaydeden genç teknik adam, "Futbol olarak lig ortalamasının üzerindeyiz. Bunu sonuca yansıtmalıyız. O yüzden Kasımpaşa maçını kazanmak bizim açımızdan çok önemli" dedi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş de geçen sezon Göztepe'yi çalıştırmıştı. Özdeş, sarı-kırmızılılırda 8 maçta saha çıkıp istifa etmişti.
Göztepe'nin muhtemel on biri: Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome

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