Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

Süpir Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından hakeme uzun süre itiraz eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in kırmızı kart görmesiyle yerine Yardımcı Antrenörü Murat Duman basın toplatısına katıldı. Murat Duman, zor maçı farklı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Murat Duman, "Zor maç olacağını düşünüyorduk. Göztepe taraftarın ve takımının iyi olduğunu biliyoruz. İyi futbol oynadık, 1-0 öne geçtik ama son dakika aut olan bir pozisyonda korner verildi ve basit bir gol yedik. Devre arasında uyarıları yaptık. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi başladı. Kontrol bizdeydi, pas bizdeydi, atak bizdeydi. Arka arkaya gelen gollerimiz galibiyeti perçinleştirdi. Son 10 dakika daha farklı olabilirdi zor olan maçı farklı kazanmak bizim için mutluluk verici" dedi.TAMER TUNA: İSTEDİĞİMİZ BİR GÜN OLMADIGöztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise zaafların sonucu belirlediğini söyledi. Hakem Ümit Öztürk'ü eleştiren Tuna, "Elbette Kasımpaşa'nın hakkını yiyemem. 4-1'lik skor aldık, hiç istediğimiz bir gün olmadı. Poko'nun sakatlanması planlarımızı bozdu. Alpaslan'ı orta saha çekip, Reis'i defansa yerleştirdik. Oyun disiplinimiz bizim en güçlü yanımızdı. Ama bugün istediklerimizi yapamadık. Kasımpaşa'nın penaltı pozisyonu gerçekten penaltı değil. Aytaç'ın pozisyona girerken çift ayağı havada. Ayaklarını Beto'nun altına sokuyor. Ayakları yerden kesilmiş Aytaç'ın Penaltıyla alakası yok. ve bu penaltı tüm akışı değiştirdi. Beto da tepki gösterdi. Bize dönerek serzenişte bulundu. 'Penaltı yok, itiraz edin' dedi. Haklı bir serzenişti. Neden VAR'a gidilmiyor. Bir iki faul vardı, direkt kırmızı karttı. Neden değerlendirilmiyor. Hakemlerin hata yapabileceklerini söyleyen biriyim ama bu maçta çok hatalar oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Murat Duman basın toplantısı

-Tamer Tuna'nın açıklamaları

HABER: Onur ATIŞ -KAMERA: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()