Göztepe - Kasımpaşa maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR () - Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Bornova Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk eden Göztepe'de orta saha oyuncusu Axel Ngando bu sezon ilk kez lig maçında sahaya on birde çıktı. Eski teknik direktörler Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş tarafından hep yedek soyundurulan Fransız futbolcu, Tamer Tuna'nın dümene geçmesiyle birlikte formasına kavuştu. Geçen sezon da Tuna ile çalışan Ngando, bu sene 8 maçta görev yaptı. Tamer Tuna, Kasımpaşa'ya karşı santrforda Deniz'i oynattı. Ghilas ve Jerome'u yedek soyunduran genç teknik adam, cezalı Kadu'nun yokluğunda ise stoperde Reis'e şans verdi.

Göztepeli ve Kasımpaşalı futbolseverler maça büyük ilgi gösterdi. Küme düşme hattında yer alan takımlarını desteklemek için yaklaşık 8 bin Göztepeli taraftar tribünleri doldurdu. Maçtan önce teknik ekip ve oyunculara sevgi gösterilerinde bulunan tribünler güzel görüntüler oluşturdu. Konuk Kasımpaşalılar da kale arkasında kendilerine ayrılan yerde takımlarını destekledi. İki taraftar grubu arasında centilmenlik rüzgarları esti.

Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçının devre arasında mide rahatsızlığı geçiren ve apar topar hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Göztepe müsabakasında takımının başında sahaya çıktı. Basın mensuplarına sağlık durumunun gayet iyi olduğu bilgisini veren deneyimli teknik adama, Göztepeli futbolseverler de sevgi gösterilerinde bulunup geçmiş olsun dileklerini iletti. Denizli, Göztepe taraftarıyla bol bol 'selfie' yaptı. Göztepe ve Kasımpaşa'nın eski çalıştırıcısı Yılmaz Vural da maçı izleyenler arasındaydı.

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