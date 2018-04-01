Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

Göztepe - Kasımpaşa maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, () GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçının on birinde büyük bir sürprize imza attı. Genç teknik adam, ikinci yarıda sadece 3 maçta 50 dakika oynayan Oscar Scarione'ye aylar sonra ilk 11'de forma verdi....

Göztepe - Kasımpaşa maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçının on birinde büyük bir sürprize imza attı. Genç teknik adam, ikinci yarıda sadece 3 maçta 50 dakika oynayan Oscar Scarione'ye aylar sonra ilk 11'de forma verdi. Yedek kulübesine mahkum olan Arjantinli futbolcu, Rotman'ın yerine orta sahada görev yaptı. Sarı-kırmızılılarda cezaları sona eren Poko ve Selçuk kadroda yer aldı. Poko on birde görev alırken, Selçuk yedek soyundu.
İzmir ekibinde sakatlıklarından dolayı stoperler Kadu ve Hakan'ın yanı sıra orta saha Atakan ile golcü Ömer 21 kişilik kafilede yer bulamadı. Göztepeli taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin sarı-kırmızılı futbolsever Bornova Stadı'nı doldurdu. Maçtan önce atkı ve flamalarla görsel şov yapan taraftarlar futbolcuları teker teker tribünlere çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu.  Yaklaşık 50 Kasımpaşalı taraftar da takımlarını yalnız bırakmadı. Kasımpaşalılar, '1950'nin şampiyonu Şanlı Göztepe' pankartı açtı, statta centilmenlik rüzgarları esti. Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe takımının oyuncuları ve teknik kadrosu da karşılaşmayı izledi.
Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi maçtan önce Tamer Tuna ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk'a çiçek verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314