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Göztepe - Kasımpaşa (FOTOĞRALAR)

SPOR 27.10.2019, 17:35
Göztepe - Kasımpaşa (FOTOĞRALAR)

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Günün Anketi Tümü
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Namaz Vakti 27 Ekim 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Wolverhampton 10 12
12. Burnley 10 12
13. Brighton 10 12
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Granada 10 20
2. Barcelona 9 19
3. Real Sociedad 10 19
4. Atletico Madrid 10 19
5. Real Madrid 9 18
6. Villarreal 10 17
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Getafe 9 13
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Valencia 9 13
12. Levante 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5