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Göztepe - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
SPOR 27.10.2019, 17:46
0°
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
|8. Bournemouth
|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Wolverhampton
|10
|12
|12. Burnley
|10
|12
|13. Brighton
|10
|12
|14. Aston Villa
|10
|11
|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|10
|20
|2. Barcelona
|9
|19
|3. Real Sociedad
|10
|19
|4. Atletico Madrid
|10
|19
|5. Real Madrid
|9
|18
|6. Villarreal
|10
|17
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Real Valladolid
|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Levante
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5