Göztepe - Kasımpaşa: 1-4

Onur ATIŞ / İZMİR ()

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Ümit Öztürk (x), Samet Çiçek (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

GÖZTEPE: Beto (x) - Gassama (xx), Titi (x), Alpaslan (xx), Berkan (xx), Poko (x) (Dk. 15 Reis x), Soner (x) (Dk. 59 Deniz x), Mossoro (x), Halil (x) (Dk. 74 Yasin), Serdar (xx), Jerome (x)

KASIMPAŞA: Fatih (xxx) - Popov (xx), Veysel (xxx), Youssef (xx), Hafez (xxx), Sadiku (xx) (Dk. 80 Khalili), Aytaç (xxx), Hajradinovic (xxx), Koita (xxx) (Dk. 74 Yusuf x), Quaresma (xxx) (Dk. 87 İlhan), Mustafa (xxx)

GOLLER: Dk. 45 +1 Berkan (Göztepe) - Dk. 27 Hajradinovic, Dk. 51 (P) Quaresma, Dk. 76 Mustafa, Dk. 90+2 Yusuf (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Alpaslan, Beto, Halil, Berkan (Göztepe) - Quaresma, Sadiku, Hajradinovic (Kasımpaşa)

Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 yenilen Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa'ya da boyun eğip düşüşünü sürdürdü: 1-4. Kasımpaşa 27'nci dakikada Hajradinovic ile gol perdesini açtı. Göztepe ilk yarının uzatma dakikalarında Berkan ile eşitliği sağladı. Golün ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kırmızı kart görüp tribüne yollandı. Kasımpaşa 51'inci dakikada Portekizli yıldız Quaresma'nın penaltısıyla bir kez daha öne geçerken, 76'da Mustafa Pektemek lacivert beyazlıların 3'üncü golünü kaydetti. Maçta son sözü 90+2'de Yusuf söyledi. İzmir'den zaferle dönen Kasımpaşa 2 maç sonra galip geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 11'i yükseltip düşme hattından uzaklaştı. Göztepe ise 9 puanda kalıp alt sıralara geriledi.

26'ncı dakikada Alparslan'ın sağdan ortasında Serdar uçarak kafayı vurdu. Kaleci Fatih üzerine gelen topu kontrol etti.

27'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic ceza yayının gerisinden sol ayağıyla sert vurdu. Beto'nun çabası direk dibinden filelere giden topu çıkarmaya yetmedi: 0-1.

37'nci dakikada Mustafa Pektemek'in yakın mesafeden şutunu kaleci Beto kurtardı.

40'ıncı dakikada sağdan ceza sahasına giren Mossoro'nun pasında Jerome gelişine yerden vurdu. Kaleci Fatih son anda parmaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1'inci dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Sağdan korneri kullanan Berkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ön direkte Popov ile Karim Hafez'in arasından filelerle buluştu: 1-1.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından hakeme uzun süre itiraz eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kırmızı kart gördü.47. dakikada kale sahasında kaleci Beto ile mücadelesinde Aytaç yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk VAR Odası'ndan gelen uyarı ile pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 50. dakika atışı kullanan Quaresma topu ve Beto'yu ayrı köşelere gönderdi. Golün ardından Portekizli kaleci Beto, Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna'ya yönelik sinirli şekilde hareketlerde bulundu.

76'ncı dakikada Kasımpaşa golleri üçledi. Hajradinovic'ten topu alan Mustafa Pektemek ceza yayından yerden bir şutla skoru 3-1'e getirdi.

81'inci dakikada Mossoro'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Berkan kullandı, yandan aut.

90+2'nci dakikada İlhan'ın pasında Göztepe kalecisi Beto ile karşı karşıya kalan Yusuf plase bir vuruşla skoru belirledi: 1-4.