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Göztepe kan kaybediyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe kan kaybını sürdürdü.  Aldığı 1 puanın ardından düşme potasında çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleri Bursaspor, Ankaragücü...

Göztepe kan kaybediyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe kan kaybını sürdürdü. 
Aldığı 1 puanın ardından düşme potasında çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleri Bursaspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin kazanamadığı haftayı iyi değerlendiremedi. Kasımpaşa karşısında girdiği net fırsatları değerlendiremeyen Göz-Göz, son 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Kayserispor ve Trabzonspor'a boyun eğip, Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan İzmir ekibi bu hafta Beşiktaş'a konuk olacak. 
Ligde Göztepe'nin başında çıktığı 2 maçta da galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Tamer Tuna ise camiaya umutlu mesajlar gönderdi. "Kimse endişelenmesin" diyen genç çalıştırıcı, "Kasımpaşa maçını kazanmak isterdik. Ancak kalan 8 haftada gereğini yapacağız. Son haftadaki Ankaragücü maçında ligde kalacağımızı herkes görecek ve biz gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayacağız. Süper Lig'de olacağız, buna eminim" diye konuştu. 
Öte yandan Göztepe, 25'inci haftayı 27 puanla 16'ncı sırada tamamladı. 
 

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