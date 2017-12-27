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Göztepe kampta tam kadro olacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - SÜPER Lig'de ara transfer dönemi öncesi birçok yıldız futbolcuyu listesine alan Göztepe, takımdan ayrılacak isimler konusunda ise son kararı Antalya kampında verecek. Sarı-kırmızılıların 2 Ocak'ta başlayacak...

Göztepe kampta tam kadro olacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - SÜPER Lig'de ara transfer dönemi öncesi birçok yıldız futbolcuyu listesine alan Göztepe, takımdan ayrılacak isimler konusunda ise son kararı Antalya kampında verecek. Sarı-kırmızılıların 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına tam kadro gitmesi bekleniyor. İlk yarıda fazla şans bulamayan Segbefia, Leo Schwechlen, Emrecan gibi isimleri gözden çıkaran Göztepe, gençlerden Muhammet ve Serkan'ı ise oynayabilecekleri kulüplere kiralık göndermeyi planlıyor. 
Ayrıca takımdan ayrılmak istediği öğrenilen Ghilas'ın durumu ise takıma yapılacak forvet takviyesine göre kesinlik kazanacak. Göztepe'de ilk yarıda Ngando, Ömer Şişmanoğlu, Gouffran ve son 3 maçta yedek kalan Scarione gibi oyuncular da tam olarak istenen katkıyı sağlayamadı. Dış transferde Alex Song, Yevhen Seleznyov ve Andre Poko gibi yıldızları listesine alan İzmir temsilcisi, çok aceleci davranmayacak. İngiltere'ye çıkarma yapan teknik direktör Tamer Tuna, tüm seçenekleri değerlendirip en doğru kararı vermek istiyor. 
PENALTI KRALI GÖZTEPE
Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısında en fazla penaltı kazanan takım oldu. Ligin ilk yarısında hakemler 61 kez penaltı noktasını gösterirken, sarı-kırmızılı futbolcular 7 kez beyaz noktada topun başına geçti. Göztepe'nin kazandığı 7 penaltının 6'sını Jahovic, birini de Ghilas gole çevirdi. Gol krallığı yarışında 14 golle zirveyi Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'la paylaşan Jahovic, ligde ilk devrede penaltıdan en fazla gol sevinci yaşayan futbolcu oldu. Göztepe'de kaleci Beto ise aleyhlerine çalınan 4 penaltıdan 3'ünü kurtararak dikkat çekti.

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