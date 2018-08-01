 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

Göztepe Kadu'yu bırakmıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Göztepe'de geçen sezonun sonlarına doğru sol dizinden ameliyat olan ve halen takımla çalışmalara başlayamayan Brezilyalı stoper Kadu'nun takımdan gönderilmeyeceği...

Göztepe Kadu'yu bırakmıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Göztepe'de geçen sezonun sonlarına doğru sol dizinden ameliyat olan ve halen takımla çalışmalara başlayamayan Brezilyalı stoper Kadu'nun takımdan gönderilmeyeceği bildirildi. 
Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performans ve yansıttığı karakterle Başkan Mehmet Sepil'in sevgisini kazanan deneyimli stoperle yeni bir sözleşme yapılacağı kaydedildi. Kadu'nun İzmir ekibinde kalmasını isteyen kurmayların teknik direktör Bayram Bektaş'ın da onayını aldığı belirtilirken, 32 yaşındaki futbolcunun Hollanda'da bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Kadu'nun tam olarak iyileşmesinin zaman alacağı bu nedenle bir stoper transferinin daha gerçekleşeceği ifade edildi. 
GÖZTEPE, CELSO BORGES'TEN VAZGEÇMİYOR
Deportivo La Coruna'dan orta saha Celso Borges'le de ilgilenen Göztepe, oyuncunun bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Deportivo ile yeni sezon çalışmalarına katılan Kosta Rikalı'dan vazgeçmeyen sarı-kırmızılılar, Borges'e bonservisini alır almaz imza attıracak. Deportivo'nun deneyimli futbolcuyu bedavaya elden çıkarmak istememesi transferi zorlaştırıyor. 
Göztepe, yarın Hollanda'nın güçlü takımlarından Twente ile hazırlık maçında karşılaşacak. De Mossendam'daki mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Cuma günü ise İzmir'e dönecek olan Göztepe, ligin ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'la evinde karşılaşacak İzmir ekibi, pazartesi günü hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar