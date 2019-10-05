Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı. Göztepe maçın 30. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Cüneyt Çakır Video Yardımcı Hakem Odası'ndan (VAR) gelen onayla beyaz noktayı gösterdi. Serdar Gürler 33. dakikada atışı gole çevirdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı penaltı golünü iptal ettirdi. Serdar, atış sırasında topa önce sol ayağı ile müdahale edip sağ ayağı ile şut çekti. Ancak kurallar gereği penaltı atışının tek vuruşta kullanılması gerekirken, Serdar çift vuruş yaptı. Hakem Cüneyt Çakır kurallar gereği penaltıyı iptal etti.

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, kadroda zorunlu rotasyonlara gitti. Genç teknik adam, Gaziantep'te kırmızı kart gören kaptan kaleci Beto'nun yokluğunda eldivenleri Göktuğ'a teslim ederken, orta sahada Castro'yu kızağa çekip cezası biten Poko'yu on birde görevlendirdi.

Tamer Tuna savunmada istikrarı tercih etti. Tuna, asıl bölgesi orta saha olan Alpaslan'ı geçen haftalarda olduğu gibi İstikbal Mobilya Kayserispor maçında da Titi ile birlikte savunmanın göbeğinde oynattı. Göztepe'nin sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'dan transfer ettiği golcü Eren Derdiyok yine yedek soyundu.

Konuk Kayserispor'dan alınan kötü sonuçların ardından istifasını veren ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Hikmet Karaman, Göztepe maçında takımının başında sahaya çıktı. Kayserispor'da sakatlıkları süren Şamil, Kravets, Adebayor, Alpay, Yasir ile kart cezalıları Henrique ve Mensah Göztepe'ye karşı oynayamadı.

Göztepe’ye Süper Lig’de büyük destek veren taraftarlar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever karşılaşma öncesi tüm oyuncuları tek tek tribünlere davet edip futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.. Taraftarların bayrak ve atkı şovları ise tribünde görsel bir şölen oluşturdu. Kayserispor'a gönül veren yaklaşık 300 kişi de kale arkasından takımlarını destekledi.