Göztepe ışık verdi

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, oynadığı hazırlık maçında Fortuna Sittard ile 1-1 berabere kalırken, futboluyla geçer not aldı. Sahaya Göktuğ, Gassama, Grillo, Hakan Çinemre, Traore, Alpaslan, Castno, Ngando, Tayfur, Halil ve Ghilas on biriyle çıkan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran İzmir ekibi, 89'uncu dakikada Ngando'nun kaydettiği golle maçı berabere tamamladı. Yoğun idman programıyla hazırlıklarına devam eden Göztepe, 26 Temmuz'da Olympiakos, 28 Temmuz'da Union Saint Gilloise ve 2 Ağustos'ta Twente ile karşılaşacak.

Teknik direktör Bayram Bektaş, Erzurum kampının ardından Hollanda'daki çalışmaların da oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Planladıkları sistemin zamanla oturacağını ifade eden Bektaş, "İlk hazırlık maçımızı tamamladık. Takımımın genel görüntüsünden memnun kaldım. Yeni transferlerimiz de uyum sürecini atlatacak, aramıza yeni isimler katılacak. Herkesin istek ve arzusundan son derece memnunum. Oynayacağımız müsabakalarda kafamızdaki düşüncelerimizi iyice oturtacağız. İzmir'e en hazır şekilde dönmeyi istiyoruz" dedi.

Öte yandan İzmir ekibinin transfer listesinde olan Deportivolu orta saha oyuncusu Borges'le her konuda anlaşıldı. Kosta Rikalı'nın en kısa sürede resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.