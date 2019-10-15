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Göztepe ilkleri yaşamak istiyor
Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, zorlu deplasmana iddialı hazırlanırken, sarı kırmızılılar ilkleri yaşamak istiyor. Bu sezon henüz deplasmanda galip gelemeyen ve seri yakalayamayan...
SPOR 15.10.2019, 11:51
Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, zorlu deplasmana iddialı hazırlanırken, sarı kırmızılılar ilkleri yaşamak istiyor. Bu sezon henüz deplasmanda galip gelemeyen ve seri yakalayamayan İzmir ekibi, Başakşehir'i gözüne kestirdi. Geçen sezondan bu yana oynadığı son 11 dış saha maçında sadece Başakşehir'i 2-0 yenebilen Göztepe, bir kez daha Fatih Terim Stadı'nda kazanmak için galibiyet yemini etti. Deplasmanlarda kabus yaşayan Göz-Göz, geçen senenin ilk yarısından bu sezonun 8'inci haftasına kadar deplasmanda oynadığı Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş (2), Çaykur Rizespor (2), Bursaspor ve Gaziantep FK maçlarından 3 puanla ayrılamadı.
En son galibiyet serisini ise 2017-2018'de 30'uncu ve 31'inci haftalarda Başakşehir ve Antalyaspor'u yenerek yakalayan Göz-Göz, bir daha üst üste maç da kazanamadı. Son 3 haftada topladığı 7 puanla büyük moral bulan Göztepe'de kart cezası sona eren kaleci Beto da sahaya 11'de çıkacak. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "Milli arayı en iyi şekilde geçiriyoruz. Rakibimiz de bizim gibi son haftalarda çıkışa geçti. Kolay olmayacak ancak hepinize güvenim sonsuz" dediği öğrenildi.
En son galibiyet serisini ise 2017-2018'de 30'uncu ve 31'inci haftalarda Başakşehir ve Antalyaspor'u yenerek yakalayan Göz-Göz, bir daha üst üste maç da kazanamadı. Son 3 haftada topladığı 7 puanla büyük moral bulan Göztepe'de kart cezası sona eren kaleci Beto da sahaya 11'de çıkacak. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "Milli arayı en iyi şekilde geçiriyoruz. Rakibimiz de bizim gibi son haftalarda çıkışa geçti. Kolay olmayacak ancak hepinize güvenim sonsuz" dediği öğrenildi.
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