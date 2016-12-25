Göztepe ilk yarıyı zirvede bitirdi

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında Samsunpor'u deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, devre arasına lider girerek taraftarını mutlu etti. Geçen haftaki 2-0'lık Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle ligde ilk sıraya yerleşen sarı kırmızılılar Samsun'dan istediğini alarak 2016 yılını zirvede bitirdi.

En son 2010-11 sezonunda 2'nci Lig'deyken devreyi lider bitiren Göztepe, 6 sezon sonra aynı mutluluğu yaşadı. Göztepe, o sezon şampiyon olarak adını TFF 1'inci Lig'e yazdırdı. Göztepe 2001-02 sezonunda başlayan TFF 1'inci Lig tarihinde de ilk kez yeni yıla birinci sırada girme başarısı gösterdi. Geçen sezon büyük bütçelerle yine Süper Lig için yola koyulan Göztepe, ilk yarıda 26 puan toplayıp 17 haftada sıralamada 7'nci basamağa yerleşmişti.

Göztepe bu sezon ise 16'ıncı haftada sona eren ilk yarı sonunda hanesine 31 puan yazdırmayı başardı. Rakip filelere 27 gol atan Göztepe, kalesinde ise 17 gol gördü. Göztepe ayrıca bu sezon iç sahada en başarılı takım unvanını da eline aldı.

Atatürk Stadı ve Bornova Stadı'nda rakiplerini konuk eden sarı kırmızılılar evindeki 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 20 puan toplamayı başardı.

Göztepe deplasmanlarda da 3 rakibini mağlup ederek 2 kez eşitliği bozamadı, 3 müsabakasından ise puansız ayrıldı. Göztepe, deplasmanda 11 puan toplayarak dış sahada en iyi performans sergileyen 3'üncü takım oldu.

İstatistiklere damga vuran sarı kırmızılılarda sezon başında takımın başına geçen teknik direktör Okan Buruk da kariyer rekorunu kırdı. İlk olarak 2013-14'te Elazığspor'da teknik direktör olarak çalışmaya başlayan Buruk, 25 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik ve 14 yenilgi alarak vasat bir görüntü ortaya koydu. O sezon Elazığspor Süper Lig'de küme düştü.

2014-15'te bu kez Gaziantepspor'un dümenine geçen genç teknik adam, 34 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü. Geçen sezon da Sivasspor'da teknik direktörlük yapan Buruk, 11 maça çıkarken sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Buruk , Sivas'ta 2 beraberlik, 7 yenilgi gördü.

LİDERLİĞİ HAK ETTİK

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk devreyi lider tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Takımının gösterdiği performansla zirveyi hak ettiğini dile getiren Buruk, "Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Yeni yıla zirvede girmek bizi çok mutlu etti. Ancak işimiz daha bitmedi. Önümüzde oynanacak 18 maç var. Önemli olan konumumuzu koruyabilmek. Lider olmamızda en büyük pay sahibi de taraftarımız. İçeride dışarıda bizi yalnız bırakmadılar. Onların varlığı ile gücümüze güç kattık" dedi.

JAHOVİC DAMGA VURDU

Göztepe'nin sezon başında Rusya'nın Samara takımından kadrosuna kattığı golcü Adis Jahovic ilk yarıya damga vuran isimlerden biri oldu. Geldiği ilk günden beri tribünleri sevgilisi olan Makedon forvet attığı gollerle de Göztepe'ye hayat verdi.

Göztepe, fileleri 9 kez sarsan Jahovic'in gol attığı maçlarda hiç yenilmedi.