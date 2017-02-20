Göztepe ilk yarıyı arıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde geçen hafta 2-0 geriye düştüğü Şanlıurfaspor deplasmanında beraberliği uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle kurtarabilen Göztepe, ilk yarı performansının çok uzağında kaldı.

Sezonun ilk 5 haftasında 10 puan toplayarak lige iyi bir başlangıç yapan Göztepe, 2'nci devrede aynı periyotta 5 puan alabildi. İlk yarının ilk 5 maçında Altınordu, Şanlıurfaspor ve Manisaspor'u yenen Göztepe, Büyükşehir Gaziantepspor'la berabere kalıp, sadece Balıkesirspor'a kaybetti. Devre arasına 31 puanla ikinci sırada giren sarı kırmızılı ekip, ikinci yarıda yalnızca Altınordu'yu 1-0 yenerken Denizlispor'a evinde mağlup oldu, Büyükşehir Gaziantepspor, Balıkesirspor ve Şanlıurfaspor ile berabere kalıp toplamda 9 puan kaybetti.

İlk yarının ilk 5 haftasında 11 gol atıp sadece 4 gol yiyen Göztepe'de ikinci devre hücum ve savunma dengesi de bozuldu. İkinci yarının 5 maçlık diliminde kalesinde 9 gol gören sarı kırmızılı takım, rakip filelere 8 gol bırakırken, iç sahada oynadığı 3 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Teknik direktör Okan Buruk, cumartesi günü Bornova Stadı'nda ağırlayacakları Manisaspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Rekabet artıkça maçların zorlaştığına değinen Okan Buruk, "Önemli olan zirve yarışından kopmamak. Süper Lig için tüm enerjimizi ortaya koyacağız. Şanlıurfaspor karşısında kötü oynamadık, toparlanma sürecine girdik. Manisaspor önünde çok daha iyi bir takım görüntüsü ortaya koyacağız" yorumunu yaptı.