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Göztepe ilk kez sahada

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe, teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki ilk hazırlık maçını yarın ligdeki rakiplerinden Aytemiz Alanyaspor'la oynayacak. Yüksek İrtifa...

Göztepe ilk kez sahada

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Göztepe, teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki ilk hazırlık maçını yarın ligdeki rakiplerinden Aytemiz Alanyaspor'la oynayacak. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki maç saat 17.30'da başlayacak. Mücadeleyi Başkan Mehmet Sepil de izleyecek. Göz-Göz'de daha önce takıma katılan yeni transferlerden Alpaslan Öztürk ve Berkan Emir, bu karşılaşmada forma giyebilecek. 
Hafta başında İzmir'e gelerek dün 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Velez Sarsfield takımından Arjantinli stoper Fausto Grillo ise oynamayacak. Ülkesi Senegal ile Rusya'daki Dünya Kupası'ndan ilk turda elenen yeni transferlerden Gassama da Portekizli kaleci Beto'yla birlikte Hollanda'daki ikini etap kampına dahil olacak. Göz-Göz'ün yenilerinden sol bek Berkan, kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda taraftarın karşısına çıkacağı ilk maçı heyecanla beklediğini söyledi.

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