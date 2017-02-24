Göztepe ile Manisaspor İzmir'de kapışıyor

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisaspor yarın İzmir'de kozlarını paylaşacak.

Bornova Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Ege derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ev sahibi takımda sakatlığı devam eden sağ bek Fuchs'un yanı sıra, sarı kart cezalısı forvet Sinan görev alamayacak. Konuk ekipte ise cezalı olan stoper Dimov sahada olmayacak. Sarı kart cezaları nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Göztepe kaptanı Gosso ile Manisaspor'un kanat oyuncusu İsmail Haktan zorlu karşılaşmada oynayabilecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakanın bilet fiyatları VIP tribünü 75, numaralı 25, maraton 15, kale arkası ve misafir tribünü 10 TL olarak belirlendi. İkinci yarıda 5 maçta 1 galibiyeti bulunan ve 37 puanla 3'üncü sırada yer alan Göztepe'nin Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanıp yeniden Süper Lig hattına dönmek istediklerini söyledi. Taraftar desteğinin büyük avantaj olduğunu belirten Buruk, "Artık kredimiz kalmadı, iyi futbolla 3 puanı alacağız" dedi.

20 puanla 14'üncü basamakta bulunan Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar ise geçen hafta Giresunspor maçında kaybettikleri 3 puanı telafi etmek istediklerini vurguladı. Teknik adam, "Son haftalarda iyi bir ivme yakaladık. Göztepe deplasmanından istediğimiz skoru alarak alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" yorumunu yaptı. İlk yarıda Manısa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-0 kazanmıştı.