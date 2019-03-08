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Göztepe için fırsat haftası

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp 26 puanla düşme hattına gerileyen Göztepe, hem pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçına odaklandı hem de bir gözünü alt sıralardaki...

Göztepe için fırsat haftası

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp 26 puanla düşme hattına gerileyen Göztepe, hem pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçına odaklandı hem de bir gözünü alt sıralardaki rakiplerine çevirdi. Sarı-kırmızıların en önemli rakiplerinden 27 puanlı 15. sıradaki Bursaspor ile 30 puanlı 12. Ankaragücü bu hafta birbirleriyle karşılaşırken, 28 puanlı 14. Fenerbahçe de lider Başakşehir deplasmanına çıkacak. Yine 28 puana sahip 13. Çaykur Rizespor ise son haftaların en formda takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. 
Öncelikle Kasımpaşa engelini kayıp yaşamadan geçmek isteyen Göztepe, ardından diğer takımların da puan kaybını bekleyecek.  Teknik Direktör Tamer Tuna, kalan 10 haftada her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Genç teknik adam, "Göztepe'nin yeri alt sıralar olamaz. Kenetlenerek yeniden tırmanışa geçeceğiz" dedi.
Hazırlaklarını sürdüren Göztepe'de stoper Kadu kart cezalısı, sol bek Traore sakat ve orta saha Poko ise hasta. 

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