Göztepe için final maçı

TFF 1'inci Ligi play off yarı final ilk maçında Bornova Stadı'nda Boluspor'u Umut'un golleriyle 2-0 yenip final yolunda büyük avantajı eline geçiren Göztepe, yarın rakibiyle deplasmanda rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü, saat 21.30'da çalacak. Sarı kırmızılı takımda sol arka adalesinde yırtık olan sağ bek Fuchs ile kasığından ameliyat olan orta saha oyuncusu Hakan Barış forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan kaptan Gosso, Murat ve Halil'in ise oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi. TRT Spor'dan da naklen yayınlanacak karşılaşmada Göztepe'ye 428 kişilik yer ayrılırken, sarı kırmızılı futbolseverlerin biletleri 3 gün önceden tükettiği bildirildi.

Bolu'dan final vizesini alıp dönmeyi planlayan Göztepe'de her türlü galibiyet, beraberlik, tek farklı yenilgi ve gollü iki farklı mağlubiyet yeterli olacak. Boluspor'un sahadan 2-0 galibiyetle ayrılması durumunda finale kalan takımı uzatmalar ya da seri penaltı atışları belirleyecek. Ev sahibi ekip müsabakayı 3 ya da daha fazla farkla kazanırsa finale kalan taraf olacak.

Kulüp Başkanı Başkan Mehmet Sepil'in futbolcularıyla bir arada olmak için Bolu'ya gittiği ve takımla kampa girdiği öğrenildi. Oyuncularına güvendiğini söyleyen Başkan Sepil, "Bolu'dan finali alıp döneceğiz. Hepinizin Göztepe formasının değerini bilerek oynayacağına inanıyorum" dedi.

YILMAZ VURAL: "İSTEDİĞİMİZ SKORU ALACAĞIZ"

Göztepe teknik direktörü Yılmaz Vural ise Boluspor engelinin aşılması durumunda üst üste ikinci defa play off'ta finale yükselme sevinci yaşayacak. Geçen sezon Adana Demirspor'la play off oynayan Yılmaz Vural, yarı finalde Elazığspor'u eleyip finalde Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Vural'ın yönetimindeki Adana Demirspor, penaltılarla rakibine 4-2 kaybedip Süper Lig'e yükselme şansını kılpayı kaçırdı.

Sarı kırmızılılarla da finale çok yaklaşan Yılmaz Vural, "Boluspor'a karşı önemli bir avantj elde etsek de çok dikkatli olacağız. Güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğiz. İstediğimiz skoru alacağız" ifadelerini kullandı.

İZMİR SEFERBER OLDU

İzmir, Göztepe'nin play off yarı final rdövanş maçında karşı karşıya geleceği Boluspor müsabakası için kenetlendi. Güzelyalı, Konak ve Bornova sarı kırmızılı bayraklarla süslenirken Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri de organizasyonlara başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin taraftarlara toplam 40 otobüs tahsis ettiği öğrenilirken Güzelyalı'da da dev ekran kurulacağı belirtildi. İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği de (İZSİAD) Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması durumunda takıma 350 bin TL prim vereceğini açıklamıştı.